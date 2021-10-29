Как выгодно приобрести недвижимость от застройщика

Покупка квартиры – достаточно важное решение, требующее правильного подхода и учета всех сопутствующих нюансов. Особенно это касается приобретения жилья в новостройках. Здесь важно учитывать все условия, которые предлагают застройщики, понимать преимущества и недостатки приобретения данного вида имущества и т.д.

Выбор жилья – это многоступенчатый процесс, в котором каждый этап имеет особое значение. Основные критерии подбора оптимального варианта для приобретения квартиры

Территория

Достаточно часто приезжие люди, работающие в мегаполисах с течением времени, решаются на покупку своего жилья. Однако, как правило, квартиры и дома в городе стоят достаточно дорого. В данном случае лучшим решением становится уютный комплекс в пригороде. Он значительно дешевле жилья в городе, отличается спокойной атмосферой, чистым воздухом и т.д. Если речь идет о Москве, одним из наиболее оптимальных вариантов станет проживание в Апрелевке (город в Московской области). Город расположен на берегу реки. Здесь достаточно умеренный климат и достаточно развита инфраструктура. Жилой комплекс Апрелевка-С2 предложит выгодные условия приобретения недвижимости.

Застройщик

Выбор правильного застройщика – один из наиболее важных этапов для покупки жилья. Дело в том, что в густонаселенных пунктах или пригородах мегаполисов достаточное количество построек, но не все они обречены на успех. Многие стройки закрываются на разных стадиях из-за отсутствия финансирования, поэтому главное – не попасть в подобную ситуацию. Для того чтобы обезопасить себя от подобных «сюрпризов», нужно:

Изучить готовые проекты от выбранного застройщика. Как правило, застройщики с многочисленными проектами намного реже подвержены сокращению финансирования. Поэтому желательно выбирать опытную компанию с многочисленными готовыми проектами.

Внимательно ознакомиться с отзывами клиентов. Существуют отдельные сайты с отзывами о разных ЖК и застройщиках. Как правило, на них не распространяется влияние вышеупомянутых, поэтому отзывы там достаточно честные и непредвзятые. Здесь можно изучить качество готового проекта – водоснабжение, системы канализации, энергоснабжение, качество охраны, соответствие обещанного и действительного.

Изучить стадию развития комплекса. Жилой комплекс состоит из нескольких многоэтажных домов. Как правило, многие из них достраиваются после заселения первых владельцев. Здесь важно понимать, что если построек уже достаточное количество, скорее всего, стройка ЖК закончится успешно. Это своего рода гарантия успешного приобретения квартиры. В Апрелевке уже существует достаточное количество жилищных комплексов, которые расширяются. Например, вы можете обратить внимание на ЖК Апрелевка-С2.

Условия покупки жилья

Логично, что чем раньше подписан договор, тем меньше будет итоговая сумма. Именно поэтому покупка квартир от застройщиков пользуется большим спросом. Однако следует понимать, что покупка на начальных сроках может не сыграть на руку, а принести убытки. Поэтому специалисты рекомендуют приобретать квартиры на средних этапах, не поддаваться рекомендациям компании.

Условия покупки должны быть средними. Слишком выгодные предложения тоже вызывают недоверие. Если вышеупомянутые процедуры при выборе застройщика соблюдены, то условия должны быть информативными. Потенциальному покупателю обязательно должны сообщить сумму начального взноса, процентную ставку, сроки выплаты, если речь идет о кредите. Также необходимо выяснить приблизительную дату окончания стройки и непосредственно сдачи объекта владельцу.

При детальном ознакомлении со всей перечисленной информацией, правильном выборе застройщика и ответственном подходе к ситуации покупка квартиры в новостройке обречена на успех.

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