Какие бывают гранитные ограды и двойные памятники

Оформление места погребения нередко растягивается на год или два. Нужно подождать, пока грунт осядет, и только после этого можно ставить памятник. Гранитная ограда на могилу поможет обозначить границы места успокоения и дополнит общий ансамбль.

Гранитные ограды на могилу

Стандартная ограда из гранита – это комплект из 4, 6, 8 столбов высотой 20 см и борта (8 или 10 см), примеры можно посмотреть на этом сайте. Это самый простой вариант, но для его установки нужно монтировать фундамент из блоков. Для красоты на столбики часто устанавливают гранитные шары или полусферы. По желанию столбы могут быть соединены трубами из нержавейки или коваными элементами. Но в последнем случае придется периодически покрывать художественную ковку специальными растворами, чтобы не допустить возникновения коррозии.

Ограды из такого материалы отличаются следующими характеристиками:

служат десятки лет;

не теряют первоначального вида;

не нуждаются в уходе и ремонте;

обладают высокой прочностью и устойчивостью;

не разрушаются дождями и морозами.

Технология изготовления довольно простая, но все зависит от степени полировки – камень может быть шероховатым или зеркально-гладким. Во втором случае процессы резки и шлифовки повторяются несколько раз, а если нужно украсить конструкцию гравировкой или другими декоративными элементами, то мастеру приходится работать на пескоструйном оборудовании либо вручную.

Если из-за погодных условий или с течением времени ограда потускнеет, то легкая полировка быстро возвратит ей первоначальный блеск.

Двойные памятники на могилу

Для оформления места погребения, например, супругов нередко заказывают двойные памятники на могилу. Монументы такого типа могут изготавливаться из разных материалов – бетона, мрамора, гранита. Последний отличается привлекательным видом, долговечностью, прочностью и непритязательностью в уходе, поэтому используется чаще остальных. Образцы таких памятников можно увидеть здесь.

Такие семейные монументы могут быть изготовлены:

В виде отдельных надгробных плит одинакового размера и с идентичным оформлением, сдвоенных в нижней части или стоящих на общей подставке.

Как одна большая, горизонтально расположенная плита, на каждой половине которой нанесены имена и годы жизни усопших.

В необычной форме сердца, книги, лебедей, как символов любви между умершими и их преданности друг другу. Правда, для изготовления таких элементов используются более пластичные материалы, например, мрамор.

Подставки и цветник тоже бывают совместными или раздельными. Ограду всегда делают общей.

Двойные памятники красиво выглядят, символически говоря о единстве умерших и в жизни, и в смерти, экономят место на кладбище. Это удобно и выгодно родственникам умерших, так как дешевле изготовить один общий монумент, чем два отдельных. Также можно посещать могилы вместе, а не ходить в разные части кладбища.

Есть только один нюанс – такие монументы тяжелее обычных, поэтому с их установкой спешить не стоит. Памятник может перекоситься или осесть. По этой же причине фундамент должен быть особенно прочным и выдержать большую нагрузку.