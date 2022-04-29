Какие бывают массажеры для лица и как их правильно выбрать

Если вы хотите сохранить молодость и здоровье кожи на долгие годы, начинать ухаживать за лицом нужно как можно раньше. Если до 30 лет молодой организм прощает некоторые ошибки в уходе, но по достижении этого возраста нужно внести в свои ежедневные ритуалы очень много новых процедур. В последнее время косметологи и дерматологи делают особый акцент на пользе массажей для лица. Главный плюс в том, что делать их вы можете самостоятельно, необязательно для этого посещать соответствующих специалистов. Но на рынке массажеры для лица представлены в самой разной ценовой категории, так как среди всего этого многообразия определиться? Мы подготовили пару советов, которые должны вам с этим помочь.

Чем полезен массаж для лица

Во-первых, он улучшает кровообращение и помогает насыщать каждую клеточку кислородом. Во-вторых, Массаж ускоряет процесс регенерации кожи и способствует выравниванию тона лица. Уже после первого сеанса вы увидите заметные улучшения. Реглярный массаж лица способствует очищению пор, регулирует работу сальных желез, уменьшает воспаления и акне. В сочетании с правильным уходом уменьшается количество мимических морщин и улучшается тугор кожи.

Виды массажеров для лица

Механические. Самый простой пример — это скребок Гуаша и роллеры, которые идут в комплекте с ним. В основе работы таких массажеров лежит принцип механического воздействия на различные слои кожи.

Вакуумные. Они помогают очистить кожу и придать ей тонус. Многие модели идут в комплекте с насадками разного размера, чтобы использовать их на теле.

Ультразвуковые. Исходя из названия ясно, что с помощью ультразвуковых волн они воздействуют на разные слои кожи.

Микротоковые. Их работают на базе принципа по стимулированию клеток кожи электрическими импульсами.

Многофункциональные. Это массажеры, сочетающие в себе сразу несколько видов воздействия.

Как правильно пользоваться массажером

Чтобы массажер оказывал заявленный эффект, вам нужно правильно подготовить кожу к дальнейшим манипуляциям.

Правила использования массажера

Тщательно очистите лицо. На вас не должно быть косметики (ни уходовой, ни декоративной).

Воспользуйтесь специальными гелями для умывания. Они помогут удалить загрязнения, которые невозможно смыть обычной водой.

Распарьте лицо. Это нужно для лучшего открытия пор и подготовки кожи в дальнейшему воздействию с помощью массажера.

Нанесите крем или другое средство, подходящее для конкретного вида выбранного вами массажера (кроме вакуумного, он не нуждается в нанесении каких-то средств). Всю эту информацию можно посмотреть в инструкции по использованию массажера.

Как часто можно пользоваться массажером

Сразу хотим отметить, что здесь не работает правило: больше, значит лучше. Пользоваться любым из перечисленных выше видов массажера можно не чаще, чем 3 раза в неделю. Если пользоваться массажерами каждый день, то кожа очень быстро привыкнет и перестанет реагировать на любые манипуляции. В среднем, специалисты по ручному массажу и косметологи на каждый участок лица рекомендуют воздействовать всего 1-2 минуты. Главное — не переусердствовать. Ориентируйтесь на инструкции производителя, а еще в интернете можно найти огромное количество роликов по этой теме. Мы рекомендуем придерживаться всех правил, описанных выше, а также проводить процедуры регулярно. Включите их в свой список must have ритуалов для ежедневного ухода за собой, как макияж, умывание или чистку зубов. Только регулярный подход даст заметный и видимый результат через короткий промежуток времени.