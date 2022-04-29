Какие бывают массажеры для лица и как их правильно выбрать

Если вы хотите сохранить молодость и здоровье кожи на долгие годы, начинать ухаживать за лицом нужно как можно раньше. Если до 30 лет молодой организм прощает некоторые ошибки в уходе, но по достижении этого возраста нужно внести в свои ежедневные ритуалы очень много новых процедур. В последнее время косметологи и дерматологи делают особый акцент на пользе массажей для лица. Главный плюс в том, что делать их вы можете самостоятельно, необязательно для этого посещать соответствующих специалистов. Но на рынке массажеры для лица представлены в самой разной ценовой категории, так как среди всего этого многообразия определиться? Мы подготовили пару советов, которые должны вам с этим помочь.
Чем полезен массаж для лица
Во-первых, он улучшает кровообращение и помогает насыщать каждую клеточку кислородом. Во-вторых, Массаж ускоряет процесс регенерации кожи и способствует выравниванию тона лица. Уже после первого сеанса вы увидите заметные улучшения. Реглярный массаж лица способствует очищению пор, регулирует работу сальных желез, уменьшает воспаления и акне. В сочетании с правильным уходом уменьшается количество мимических морщин и улучшается тугор кожи.
Виды массажеров для лица
- Механические. Самый простой пример — это скребок Гуаша и роллеры, которые идут в комплекте с ним. В основе работы таких массажеров лежит принцип механического воздействия на различные слои кожи.
- Вакуумные. Они помогают очистить кожу и придать ей тонус. Многие модели идут в комплекте с насадками разного размера, чтобы использовать их на теле.
- Ультразвуковые. Исходя из названия ясно, что с помощью ультразвуковых волн они воздействуют на разные слои кожи.
- Микротоковые. Их работают на базе принципа по стимулированию клеток кожи электрическими импульсами.
- Многофункциональные. Это массажеры, сочетающие в себе сразу несколько видов воздействия.
Как правильно пользоваться массажером
Чтобы массажер оказывал заявленный эффект, вам нужно правильно подготовить кожу к дальнейшим манипуляциям.
Правила использования массажера
- Тщательно очистите лицо. На вас не должно быть косметики (ни уходовой, ни декоративной).
- Воспользуйтесь специальными гелями для умывания. Они помогут удалить загрязнения, которые невозможно смыть обычной водой.
- Распарьте лицо. Это нужно для лучшего открытия пор и подготовки кожи в дальнейшему воздействию с помощью массажера.
- Нанесите крем или другое средство, подходящее для конкретного вида выбранного вами массажера (кроме вакуумного, он не нуждается в нанесении каких-то средств). Всю эту информацию можно посмотреть в инструкции по использованию массажера.
Как часто можно пользоваться массажером
Сразу хотим отметить, что здесь не работает правило: больше, значит лучше. Пользоваться любым из перечисленных выше видов массажера можно не чаще, чем 3 раза в неделю. Если пользоваться массажерами каждый день, то кожа очень быстро привыкнет и перестанет реагировать на любые манипуляции. В среднем, специалисты по ручному массажу и косметологи на каждый участок лица рекомендуют воздействовать всего 1-2 минуты. Главное — не переусердствовать. Ориентируйтесь на инструкции производителя, а еще в интернете можно найти огромное количество роликов по этой теме. Мы рекомендуем придерживаться всех правил, описанных выше, а также проводить процедуры регулярно. Включите их в свой список must have ритуалов для ежедневного ухода за собой, как макияж, умывание или чистку зубов. Только регулярный подход даст заметный и видимый результат через короткий промежуток времени.