Какие документы необходимы для сертификации клея?

Сертификат качества клея – это добровольный документ, который может быть оформлен предпринимателем для того, чтобы:

«зайти» на новые рынки сбыта;

заключить договоры с новыми партнерами по вопросам поставки материалов;

привлечь инвестиции;

участвовать в гос.закупках и коммерческих тендерах;

повысить спрос на товары.

Однако добровольный сертификат на клей может использоваться только в РФ как дополнительный документ о качестве товаров.

Для производства и реализации клеевых составов в ЕАЭС необходимо иметь свидетельство о гос. регистрации (СГР). Его отсутствие может стать причиной привлечения предпринимателя к ответственности в форме штрафов, приостановления деятельности и иным по КоАП РФ.

Какие документы нужны для получения сертификата на клей?

Для проведения процедур обязательной и добровольной оценки вместе с заявкой предоставьте специалистам «Светест»:

сканы ОГРН и ИНН;

карточку реквизитов;

сведения о товарах – сведения об ассортименте клеев, их назначении, кодах по ТН ВЭД;

сведения о НТД на производство – данные о гос. стандартах или тех. условиях, которые использовались производителем;

паспорт безопасности хим. продукции по ГОСТ 30333;

этикетки на русском языке;

для импортных товаров – договор на поставку, ДУЛ, а также спецификацию, инвойс.

Паспорт безопасности на клей

На клеевые растворы и составы, которые имеют в составе потенциально опасные химические вещества, необходимо оформить паспорт безопасности хим. вещества (сокращенно – ПБХВ или ПБ). Данное требования установлено ГОСТ 30333-2007, а также ТР ЕАЭС 041/2017 (применяется с момента вступления в силу тех. регламента на химическую продукцию).

Главная цель ПБ – информирование о свойствах и особенностях товара. В документе указывается следующая информация:

наименование хим. продукции;

назначение и состав (покомпонентный перечень ингредиентов);

нормативно-тех. документы, которые применялись в производстве (ГОСТы и тех. условия);

правила перевозки/хранения;

особенности утилизация;

меры безопасности в процессе эксплуатации;

рекомендуемые СИЗ, которые необходимо использовать при взаимодействии с хим. веществом (раствором, смесью и т.д.);

информация о производителе – название компании, местонахождение, контакты для связи;

данные о сроках годности;

и другая важная информация.

На органические клеевые составы, т.е. изготовленные их натуральных веществ 9к примеру, казеиновый клей, оформлять ПБ не требуется.

Что важно знать об обязательной оценке соответствия клея?

Свидетельство о госрегистрации (СГР) необходимо оформить на все клеевые составы по требованиям Решения КТС №299. Документ подтверждает соответствие товаров установленным в ЕАЭС нормам по санитарии и гигиене.

С 02.06.2021 – момента вступления в силу ТР ЕАЭС 041/2017, обязательная оценка соответствия клея будет также проводится в форме гос.регистрации (уведомительной или разрешительной), но уже на соответствие требованиям ТР ЕАЭС, а не Решения КТС.

Для получения СГР проводится лабораторные испытания образцов, благодаря которым подтверждается безопасность и качество товаров, включая сан-гигиеническую и эпидемиологическую безопасность.

Каким требованиям безопасности должен соответствовать клей?

Согласно Единым санитарно-гигиеническим нормам (Решению КТС №299), в процессе лабораторных испытаний устанавливаются микробиологические показатели (проводится бактериологический анализ), определяется соответствие требованиям по хим. составу и санитарно-гигиеническим нормам, проверяется отсутствие запрещённых хим. веществ и другие показатели.

Какие еще документу нужно будет оформить на клей?

Для производства и реализации клея вам также могут понадобится:

ТУ (т.е. тех. условия);

ЭЗ (экспертное заключение) – документ часто запрашивается, если поставки продукции осуществляются в госучреждения (школы, вузы, больницы и т.д);

добровольные сертификаты. Регистрируются по итогам проверок на 1 или 3 года.

О том, какие документы нужны для гос.регистрации клея по ТР ЕАЭС 041/2017, вы можете узнать у специалистов «Светест» по телефону или онлайн.