Какие документы необходимы для сертификации клея?

Сертификат качества клея – это добровольный документ, который может быть оформлен предпринимателем для того, чтобы:
- «зайти» на новые рынки сбыта;
- заключить договоры с новыми партнерами по вопросам поставки материалов;
- привлечь инвестиции;
- участвовать в гос.закупках и коммерческих тендерах;
- повысить спрос на товары.
Однако добровольный сертификат на клей может использоваться только в РФ как дополнительный документ о качестве товаров.
Для производства и реализации клеевых составов в ЕАЭС необходимо иметь свидетельство о гос. регистрации (СГР). Его отсутствие может стать причиной привлечения предпринимателя к ответственности в форме штрафов, приостановления деятельности и иным по КоАП РФ.
Какие документы нужны для получения сертификата на клей?
Для проведения процедур обязательной и добровольной оценки вместе с заявкой предоставьте специалистам «Светест»:
- сканы ОГРН и ИНН;
- карточку реквизитов;
- сведения о товарах – сведения об ассортименте клеев, их назначении, кодах по ТН ВЭД;
- сведения о НТД на производство – данные о гос. стандартах или тех. условиях, которые использовались производителем;
- паспорт безопасности хим. продукции по ГОСТ 30333;
- этикетки на русском языке;
- для импортных товаров – договор на поставку, ДУЛ, а также спецификацию, инвойс.
Паспорт безопасности на клей
На клеевые растворы и составы, которые имеют в составе потенциально опасные химические вещества, необходимо оформить паспорт безопасности хим. вещества (сокращенно – ПБХВ или ПБ). Данное требования установлено ГОСТ 30333-2007, а также ТР ЕАЭС 041/2017 (применяется с момента вступления в силу тех. регламента на химическую продукцию).
Главная цель ПБ – информирование о свойствах и особенностях товара. В документе указывается следующая информация:
- наименование хим. продукции;
- назначение и состав (покомпонентный перечень ингредиентов);
- нормативно-тех. документы, которые применялись в производстве (ГОСТы и тех. условия);
- правила перевозки/хранения;
- особенности утилизация;
- меры безопасности в процессе эксплуатации;
- рекомендуемые СИЗ, которые необходимо использовать при взаимодействии с хим. веществом (раствором, смесью и т.д.);
- информация о производителе – название компании, местонахождение, контакты для связи;
- данные о сроках годности;
- и другая важная информация.
На органические клеевые составы, т.е. изготовленные их натуральных веществ 9к примеру, казеиновый клей, оформлять ПБ не требуется.
Что важно знать об обязательной оценке соответствия клея?
Свидетельство о госрегистрации (СГР) необходимо оформить на все клеевые составы по требованиям Решения КТС №299. Документ подтверждает соответствие товаров установленным в ЕАЭС нормам по санитарии и гигиене.
С 02.06.2021 – момента вступления в силу ТР ЕАЭС 041/2017, обязательная оценка соответствия клея будет также проводится в форме гос.регистрации (уведомительной или разрешительной), но уже на соответствие требованиям ТР ЕАЭС, а не Решения КТС.
Для получения СГР проводится лабораторные испытания образцов, благодаря которым подтверждается безопасность и качество товаров, включая сан-гигиеническую и эпидемиологическую безопасность.
Каким требованиям безопасности должен соответствовать клей?
Согласно Единым санитарно-гигиеническим нормам (Решению КТС №299), в процессе лабораторных испытаний устанавливаются микробиологические показатели (проводится бактериологический анализ), определяется соответствие требованиям по хим. составу и санитарно-гигиеническим нормам, проверяется отсутствие запрещённых хим. веществ и другие показатели.
Какие еще документу нужно будет оформить на клей?
Для производства и реализации клея вам также могут понадобится:
- ТУ (т.е. тех. условия);
- ЭЗ (экспертное заключение) – документ часто запрашивается, если поставки продукции осуществляются в госучреждения (школы, вузы, больницы и т.д);
- добровольные сертификаты. Регистрируются по итогам проверок на 1 или 3 года.
О том, какие документы нужны для гос.регистрации клея по ТР ЕАЭС 041/2017, вы можете узнать у специалистов «Светест» по телефону или онлайн.