Какие игры для PlayStation 4 выбрать на подарок ребенку?

Приставка может стать отличным подарком ребенку, если снабдить устройство соответствующими играми для ПлейСтейшн 4. Нет ничего страшного в том, чтобы привлечь малыша к виртуальным играм. Самое главное – правильно выбрать развлечение, чтобы оно несло пользу для неокрепшего сознания маленького человека. Большинство детских психологов сходятся во мнении, что такое занятие лучше бесцельного просмотра мультфильмов. Итак, осталось выбрать игры для ПС 4, которые будут развивать мышление и логику ребенка.

Направления детских игр для Sony PlayStation 4

Четвертая платформа поддерживает высокую графику и детализацию изображения. Ребенку будет интересно погрузиться в яркий виртуальный мир. Особой популярностью, среди детей и их родителей, пользуется несколько направлений игр для PS 4, которые можно купить в свободном доступе. Рассмотрим несколько из них:

Платформеры. В таком приложении важен больше не сюжет, а разнообразие уровней, который хочется проходить снова и снова. В детских вариантах продуман дизайн каждой платформы и поведение персонажа таким образом, чтобы ребенку было интересно.

Боевики. Можно купить игры для ПС 4 данного жанра, но вполне безобидные. Например, про доброго робота великана, который притягивает к себе металлические предметы и увеличивается в размерах. Первые уровни легкие, а потом сложность растет, и понадобится помощь старшего брата или папы.

Переиздание классики. Ретро сейчас на пике популярности. Для PS 4 можно купить игры, переизданные с первой модели консоли. Такое развлечение окажется по вкусу также старшему поколению. Это отличная возможность вспомнить молодость и провести время с ребенком.

Творческое направление. Можно купить игру для PlayStation 4, которая будет развивать креатив и творческий талант у ребенка. Например, нужно подобрать костюм для персонажа или собрать коллекцию предметов.

Аркадные направления. Ярким примером такой игры на PS 4 Pro станет LEGO. Направлений сейчас много – «Мстители», «Стражи галактики» и другие известные герои.

Цены на детские игры для PlayStation 4 бывают разные. Все зависит от уровня графики и сложности разработки приложения. Обращайте внимание на возрастное ограничение, которое производитель всегда указывает на упаковке.

Где купить игры для PS 4 Pro в Украине?

Сегодня игры для PS 4 купить можно в магазинах электроники, специализированных бутиках, интернет-магазинах. Самый широкий ассортимент предлагают сайты. В карточке товара должно быть представлено краткое описание приложения и возрастная категория. В интернет-магазинах на игры для PS 4 цена часто ниже, чем в стационарных.