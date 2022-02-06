Какие концерты пройдут в Кирове в феврале

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Не пропустить долгожданный концерт поможет подборка гастролей февраля от КП. Кто порадует кировчан ярким шоу в оставшиеся дни третьего месяца зимы?
Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» (6+)
В Кирове в День всех влюбленных БГ представит новую программу «Огонь Вавилона».
Дата и время: 14 февраля в 19:00
Место проведения: Вятская филармония
Стоимость билетов: от 2000 до 5000 рублей
Сольный концерт Ивана Абрамова (18+)
Юморист с более сотней тысяч подписчиков на YouTube-канале. Готов смешно пошутить в нашем городе.
Дата и время: 24 февраля в 19:00
Место проведения: ДК «Родина»
Стоимость билетов: от 1500 до 3800 рублей
Владимир Кузьмин (6+)
Любимый многими маэстро снова попытается спеть в Кирове.
Дата и время: 25 февраля в 19:00
Место проведения: ДК «Родина»
Стоимость билетов: от 1500 до 3000 рублей
Голубые береты (6+)
Певцы в тельняшках привезли к нам свои хиты.
Дата и время: 26 февраля в 17:00
Место проведения: ДК «Железнодорожников»
Стоимость билетов: от 500 рублей
Певица Слава (18+)
Представит в Кирове новый концерт «Крик души». На афишах значится: «Поплачем, посмеемся, попоем и потанцуем вместе!». А там, как повезёт.
Дата и время: 27 февраля в 18:00
Место проведения: ДК «Родина»
Стоимость билетов: от 1800 до 5000 рублей