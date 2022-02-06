Какие концерты пройдут в Кирове в феврале

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Не пропустить долгожданный концерт поможет подборка гастролей февраля от КП​. Кто порадует кировчан ярким шоу в оставшиеся дни третьего месяца зимы?

Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» (6+)

В Кирове в День всех влюбленных БГ представит новую программу «Огонь Вавилона».

Дата и время: 14 февраля в 19:00

Место проведения: Вятская филармония

Стоимость билетов: от 2000 до 5000 рублей

Сольный концерт Ивана Абрамова (18+)

Юморист с более сотней тысяч подписчиков на YouTube-канале. Готов смешно пошутить в нашем городе.

Дата и время: 24 февраля в 19:00

Место проведения: ДК «Родина»

Стоимость билетов: от 1500 до 3800 рублей

Владимир Кузьмин (6+)

Любимый многими маэстро снова попытается спеть в Кирове.

Дата и время: 25 февраля в 19:00

Место проведения: ДК «Родина»

Стоимость билетов: от 1500 до 3000 рублей

Голубые береты (6+)

Певцы в тельняшках привезли к нам свои хиты.

Дата и время: 26 февраля в 17:00

Место проведения: ДК «Железнодорожников»

Стоимость билетов: от 500 рублей

Певица Слава (18+)

Представит в Кирове новый концерт «Крик души». На афишах значится: «Поплачем, посмеемся, попоем и потанцуем вместе!». А там, как повезёт.

Дата и время: 27 февраля в 18:00

Место проведения: ДК «Родина»

Стоимость билетов: от 1800 до 5000 рублей