Какие льготы положены предпенсионерам в России

В Российской Федерации был принят закон (№350-ФЗ) о повышении пенсионного возраста. Мужчины страховую пенсию по старости будут получать при достижении 65 лет (до повышения — 60 лет). Женщины — в 60 лет (ранее в 55 лет). Это уже знают многие. Большинство вопросов вызывает статус предпенсионеров, который также указан в новом законе от 3 октября 2018 г.

Лицами предпенсионного возраста считаются все, кто не вышел на пенсию по старости до 2019 года, а до назначения пенсии по новым правилам осталось 5 лет или же меньше.

Справку об этом статусе можно получить бесплатно в пенсионном фонде России (в том числе онлайн) или в МФЦ.

В Госдууме Федерального Собрания Российской Федерации опубликовали в карточках меры поддержки, предоставляемые лицам предпенсионного возраста на федеральном уровне.