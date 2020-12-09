Какие продукты подорожают к Новому году–2021 (вы не ожидали!)

Последний месяц года – не только время покупки подарков, но и период роста цен. Эксперты рассказали, какие продукты подорожают к Новому году – 2021.

Традиционно рост цен к Новому году составляет порядка 15-20 процентов. Однако этот год был непростым. Из-за пандемии коронавируса доходы населения значительно снизились. Поэтому вполне вероятно, что кривая роста цен будет отличаться от прошлых лет.

Нет смысла выпускать дорогие продукты и ждать повышенного спроса на них. Ретейлеры будут следить за спросом и формировать предложение исходя из него, считает директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

К Новому году — 2021 вырастут цены:

На красную икру. Ожидается, что она подорожает на 40 процентов. Причина этого, во-первых, большой спрос. А во-вторых, низкий вылов рыбы. В этом году на Дальнем Востоке вместо запланированных 240 тысяч тонн тихоокеанского лосося было добыто лишь 180.

Ожидается, что она подорожает на 40 процентов. Причина этого, во-первых, большой спрос. А во-вторых, низкий вылов рыбы. В этом году на Дальнем Востоке вместо запланированных 240 тысяч тонн тихоокеанского лосося было добыто лишь 180. На шампанское и крепкий алкоголь. Главный новогодний напиток станет дороже опять же из-за высокого спроса. А также из-за будущего увеличения минимальных розничных цен на алкоголь. С 1 января 2021 года стоимость шампанского будет начинаться от 169 рублей за бутылку 0,75 литра.

Главный новогодний напиток станет дороже опять же из-за высокого спроса. А также из-за будущего увеличения минимальных розничных цен на алкоголь. С 1 января 2021 года стоимость шампанского будет начинаться от 169 рублей за бутылку 0,75 литра. На подсолнечное масло и сахар. Здесь причина подорожания, по мнению экспертов, в низких урожаях подсолнечника и сахарной свеклы. Масло уже прибавило в цене около 20 рублей за бутылку.

Здесь причина подорожания, по мнению экспертов, в низких урожаях подсолнечника и сахарной свеклы. Масло уже прибавило в цене около 20 рублей за бутылку. На макароны. Рожки – не элемент новогоднего застолья, но популярный продукт стола будничного. Как полагают в «Руспродсоюзе», они также подорожают из-за плохих урожаев зерновых.

А вот колбасы сохранят прежнюю стоимость. По мнению технологов, цены на сосиски и прочие полуфабрикаты не будут подниматься до конца года.

В 2019 году новогодний стол обходился россиянам в среднем в 6430 рублей. Вероятно, в этом году чек увеличится. Чтобы сэкономить и не участвовать в предпраздничной толчее, лучше купить нескоропортящиеся продукты заранее.

Между тем, Киров уже вовсю готовится к Новому году.