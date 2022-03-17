Какие производители еды и напитков ушли из России из-за санкций в 2022 году

После введения санкций США и ЕС на выход из России массово двинулись производители продуктов питания. Как отмечают россияне, исчезновение привычной еды может оказаться одним из самых заметных последствий экономического давления.

Какие продуктовые бренды уходят из России из-за санкций

Coca-Cola – приостанавливает работу производства (бренды Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Bon Aqua, Fuze Tea, соки «Добрый», Rich, «Моя Семья», Pulpy, энергетические напитки Burn, Black Monster.

PepsiCo – будет продавать только товары первой необходимости: детское питание и молочные продукты (бренды Pepsi, 7Up, Mirinda, Mountain Dew, Aqua Minerale, Lipton, квас «Русский дар», соки «Любимый», «Я», «Фруктовый сад», J7, энергетики Adrenaline Rush, Drive, детское питание «Агуша», «Чудо детки», чипсы и снэки Lay’s, Cheetos, Doritos, «Хрусteam», молочная продукция «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», «Кубанская буренка», «Мажитэль», «Имунеле», BioMax, сыр «Ламбер»).

Danone – остановит инвестпроекты в России, но продолжит выпускать продукцию (Actimel, Danone, «Активиа», «Даниссимо», «Простоквашино», «Растишка», «Смешарики», «Тема»).

Nestle – остановит развитие в России и не будет инвестировать в новые проекты. Продукты пока никуда не денутся, хоть и подорожают (бренды KitKat, Nuts, Nesquik, «Россия – щедрая душа», «БонПари», «Комильфо», Fitness, Kosmostars, Cini Minis, «Быстров», Maggi, San Pellegrino, Vittel, Perier, Acqua Panna).

Mars – приостанавливает импорт и экспорт, а также инвестиции в России (бренды M&M’s, Snickers, Mars, Dove, Milky Way, Skittles, Twix, Bounty, «Коркунов», еда для животных Pedigree, Whiskas, Kitekat, Chappi, Sheba, Cesar, Perfect Fit, Royal Canin).

Heineken – приостановит выпуск пива. Российские заводы компании продолжат работать под своими брендами («Охота», «Окское», «Бочкарев» — остаются).

Yum! Brands – временно закрыл свои рестораны (KFC, Pizza Hut).

McDonald’s – закрыл свои рестораны на 1,5 месяца, но не везде. Точки, открытые по франшизе, продолжат работу.

Starbucks – закроет свои кофейни в России.

Rich – приостановили продажи.

Nespresso – приостановили инвестиции.

Valio (молоко) – приостановили работу

Paulig (кофе) – приостановили работу.

Velkopopovick Kozel — приостановила поставки;

Fazer — приостановила поставки.

Carlsberg — приостановила инвестиции и отгрузку в «Балтику».

Отметим, что большинство компаний заявили не об уходе, а о приостановке деятельности, а то и просто рекламы и инвестиций, оставляя пути отступления. Многие открыто говорят, что готовы вернуться.

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