Какие товары пытались запасти россияне на будущее?

Какие товары россияне пытались запасти на будущее в связи с санкциями? Специалисты сервиса SuperJob провели опрос, чтобы выяснить это.

В лидерах ожидаемо оказались продукты с длительным сроком хранения. 44% россиян запасались макаронами, сахаром, крупами, маслом, чаем и солью.

16% опрошенных закупили впрок бытовую химию, а 14% — предметы личной гигиены.

12% респондентов набрали про запас привычных продуктов, невзирая на срок хранения. Еще 10% благоразумно купили лекарства. 8% признались, что брали в магазинах «все подряд».

По 5% россиян сделали запасы консервов и кормов для домашних животных. 4% заранее купили одежду и обувь. И всего 3% запаслись косметикой, автозапчастями и бытовой техникой.

Любопытно, что закупками впрок занималась только четвертая часть жителей России. Большинство из них – старше 45 лет с низкими доходами. Остальные 75% решили не поддаваться панике.

Ранее мы писали, что продуктовый рынок России защищен от дефицита.