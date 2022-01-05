Какие выплаты полагаются семьям с детьми в 2022 году

Рассказываем о том, какие выплаты и льготы полагаются в новом году семьям с детьми.

Новый алгоритм начисления пособий

С 2022 г. заявление о назначении выплаты по беременности и родам, а также единовременного пособия при рождении ребёнка, не нужно предоставлять в Федеральную службу страхования. Работодатель один раз передаёт все документы в ФСС, после чего будут подсчитаны выплаты.

Пособие по беременности и родам

Оно зависит от среднего заработка женщины за два года до декрета. Получать повышенную выплату будут все, кто уйдёт в декрет в 2022 г. Дополнительное заявление писать не нужно.

Минимальные выплаты зависят от МРОТ. Так, за 140 дней декрета женщина сможет получить от 62,6 тыс. руб. За год сумма выросла почти на 4 тыс. руб.

Максимум зависит от предельной базы для начисления страховых взносов. В этом году будет учитываться база за 2020-й и 2021-й. Максимальные декретные составят 360,1 тыс. руб.

Пособие для малообеспеченных беременных

Оно появилось 1 июля 2021 года вместо единовременной выплаты, которую государство давало за постановку на учет до 12 недели беременности. С 1 января выплата вырастет на 200–300 руб. в месяц.

Теперь женщина будет получать половину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Программа действует для малообеспеченных семей, то есть среднедушевой доход семьи не может быть выше прожиточного минимума на душу населения, а имеющееся имущество – не более утвержденного в регионе перечня.

Единовременная выплата при рождении ребенка

Её получает один из родителей. Сумма фиксированная, с 1 февраля она поднимется до 19 981 руб.

Пособие для жен и детей призывников

Беременная жена военнослужащего по призыву может рассчитывать на единовременное пособие в 29 908 руб. С 1 февраля сумма вырастет до 31 642 руб.

За ребёнка призванного мужчины пособие получает мать или опекун. С 1 февраля — 13 561 рубль. Оно выплачивается на детей до 3 лет включительно. Ежемесячные выплаты прекращаются с окончанием срока службы.

Материнский капитал

Его сумма зависит от того, когда родился ребёнок, и какой он по счёту. В этом году материнский капитал вырастет. Больше денег можно будет получить и при рождении ребенка в 2022 г, и если ребёнок родился в конце 2021-го, но мать пока не подала заявление на маткапитал. То есть, можно немного подождать и затем получить увеличенную сумму.

Выплата за первого ребёнка: была 483 881 руб., с 1 января — 503 237 руб.

Итоговая выплата за второго ребенка: была 639 431 руб., с 1 января — 665 009 руб.

Если семья уже получала выплату на первого ребёнка, то за второго получит только доплату. Она вырастет с 155 550 руб. до 161 733 руб.

Освобождение от НДФЛ при продаже квартиры

С 1 января семьи с двумя и более детьми смогут не платить этот налог. Для этого нужно, чтобы новое жильё по площади было больше, чем старое. Кроме того, новую квартиру нужно купить в год продажи или не позднее 30 апреля следующего года.

Ежемесячная выплата на детей до 3 лет

Выплата зависит от прожиточного минимума на детей, который установил регион. Учитывается среднедушевой доход на одного члена семьи.

При назначении выплаты учитывается показатель текущего года, а не того периода, когда пособие будет выплачиваться.

Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет

Пособие на детей от трех до семи лет появилось 1 июля 2021 г. Оно зависит от прожиточного минимума в регионе. Размер составляет 50, 75 или 100 % прожиточного минимума для детей.

Аналогичная ситуация и с пособием на детей от восьми до 17 лет. Получать выплату может только один родитель или тот, кому назначены алименты.

Пособие составляет 50% от прожиточного минимума для детей в регионе, и если среднедушевой доход не более прожиточного минимума на душу населения.

Единовременная выплата при усыновлении

За усыновление ребёнка старше семи лет, ребёнка с инвалидностью или братьев и сестер можно получить повышенное единовременное пособие. В прошлом году выплата составляла 144 307 руб., а с 1 февраля 2022 года будет 152 677 руб. Если детей несколько, господдержка назначается на каждого из них.

Электронные больничные

С 1 января больничные листы и листы по уходу за ребенком оформляются только в электронном виде. Организации будут заполнять свою часть листа нетрудоспособности в учетной программе или личном кабинете работника на сайте ФСС.

Информация и инфографика fedpress.ru