Какие законы вступят в силу в России с 1 февраля

Что изменится в России с 1 февраля 2022 года? Подборка новых законов – в материале «КП».

Вырастут пенсии

В первый месяц 2022 года пенсии были проиндексированы дважды – сначала на 5,9%, а затем – на 8,6. Первые пенсии с двойной индексацией россияне получат в феврале.

Повысятся детские выплаты

С 1 февраля пособия на детей вырастут на 8,4%. Пособие при рождении ребенка составит 20473 рубля, а минимальное пособие по уходу до 1,5 лет – 7678 рублей.

Увеличится маткапитал

Материнский капитал на первого ребенка составит 524 527,9 рубля, на второго – 693144 рубля. Обе суммы проиндексированы на 8,4%.

С Пушкинской картой можно сходить в кино

С 1 февраля Пушкинской картой можно будет оплатить билеты в кино. Общий баланс карты на 2022 год составит 5 тысяч рублей. Лимит расходов на просмотр фильмов – 2 тысячи рублей. Картой можно будет оплатить только российские фильмы, снятые при поддержке Минкульта РФ, Фонда кино или органов власти. Эта информация будет указана при продаже билетов.

Должникам оставят несгораемую сумму

С 1 февраля при списании средств в счет долга по исполнительному производству должникам будут оставлять сумму в размере прожиточного минимума по региону. Чтобы защитить свой доход, нужно написать приставам заявление с реквизитами банковского счета. Тогда в постановлении будет указана сумма, которая должна остаться на счете должника.

При этом лимит по взысканиям не коснется долгов по алиментам, о возмещении вреда здоровью или в связи со смертью кормильца, а ущерба из-за преступлений.

Вводятся штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами

С февраля в России вводятся штрафы для предприятий за отсутствие или несвоевременную установку систем контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. Размер штрафа для должностных лиц составит до 40 тысяч рублей, для юрлиц – до 200 тысяч. Штрафовать будут и те предприятия, где данные систем контроля передаются некорректно.

Покупателей квартир защитят

Органы власти и местного самоуправления обяжут передавать в Росреестр информацию о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Эти данные будут внесены в ЕГРН. Перед покупкой квартиры люди смогут запросить эту информацию, чтобы не приобретать жилье в доме под снос.

Вырастут штрафы за нелегальный алкоголь

С 1 февраля штрафы за производство и оборот немаркированного алкоголя и табачных изделий будут увеличены до 500 тысяч рублей для юрлиц.

Педофилов будут сажать пожизненно

В феврале вступает в силу закон о пожизненном сроке для педофилов. Он коснется преступников-рецидивистов; тех, кто совершил насилие в отношении двух и более детей; преступлений, сопряженных с другими тяжкими или особо тяжкими правонарушениями.

Фото: regnum.ru