Каким должен быть оптимальный запорный клапан для трубопровода

С помощью специального запорного клапана перекрывается поток рабочей среды, передвигающейся по трубопроводу. На корпус такого изделия нанесена специальная маркировка, по которой можно определить направление движения. Клапаны данного типа чаще всего применяются в трубопроводах, транспортирующих жидкости и газы, так как с их помощью можно обеспечить полноценную сопротивляемость потоку, которую невозможно получить посредством использования задвижек в традиционном исполнении.

В процессе перемещения поток естественным образом искривляется, изменяется его направление. Он может сужаться и расширяться, создавая вихреобразование. В качестве запорного органа в таких приспособлениях выступает особый затвор, который перемещается по вертикали, форма уплотнительной поверхности зазора может быть на выбор – плоской или конусовидной. Первый вариант используется для работы с жидкими и газообразными средами без взвешенных частиц, конусовидное решение подразумевает работу с высоким давлением и отдельными включениями.

Вывод подходящего запорного клапана SIATA напрямую зависит от определённых критериев:

назначения и тех условий, в которых предстоит работать запорной арматуре;

особенностей управления, которое бывает ручным, электрическим или редукторным;

гидравлических характеристик;

гидравлических характеристик; монтажных условий — имеются в виду габариты и масса.

Необходимо также учесть специфичные требования по эксплуатации, если таковые имеются. Подходящее движение потока рабочей среды по отношению к запорному клапану следует выбирать в зависимости от давления. Если оно низкое, то и поток должен передвигаться над седлом, высокое давление подразумевает перемещение потока над золотником.

Оптимальная конструкция клапана данного типа обеспечивает более рациональную эксплуатацию внутреннего пространства, чего нельзя добиться, если использовать в качестве альтернативы клиновую задвижку. Также стоит отметить простоту конструкции подобной арматуры, благодаря чему её можно обслужить максимально оперативно.

Наличие надежного уплотнения затвора и невысокая сила трения поверхностей позволяет работать с данным вентилем на протяжении длительного срока. Главными преимуществами запорных клапанов являются: