Какое приложение для монтажа видео на Андроид стоит выбрать?

Владельцы сотовых телефонов зачастую забивают память своих гаджетов большим числом видеороликов и фото, которые скачиваются и снимаются для того, чтобы ими можно было потом поделиться с друзьями или самим пересмотреть впоследствии памятные моменты. Но полученные фото и видео обычно по умолчанию выглядят довольно посредственно, а чтобы это исправить, необходимо установить приложение для монтажа видео на Андроид.

Освоив одну из таких программ, будет легко:

удалить ненужные фрагменты;

склеить отдельные ролики в один фильм;

наложить на видео речь, музыку или соответствующие звуки;

объединить отдельные фото в целостное слайд-шоу;

изменить настройки контрастности, цветового баланса;

поменять расширение;

установить необходимые пропорции.

Кроме таких основных возможностей, отдельные разработчики предлагают обилие второстепенных. И стоит признать, что количество хороших редакторов с интересными функциями стабильно растет. Они различаются весомыми и незначительными параметрами, удобством использования, схемой распространения (платно/бесплатно) и т. д. И чтобы было легче выбрать среди всего этого разнообразия какую-то одну программу, необходимо заглянуть в различные независимые рейтинги.

Какие из популярных редакторов рекомендуют к установке

Широкую популярность в последнее время приобрела программа Kine Master. Ее разработчикам удалось создать многофункциональное приложение, которое позволяет прямо в телефоне на профессиональном уровне отредактировать любой видеофайл. Опробовать возможности этой утилиты можно бесплатно, но в таком случае число интересных возможностей для редактирования будет сильно ограниченным. Чтобы это исправить, следует заплатить, а стоит это удовольствие 5$ за каждый месяц использования. Еще одним популярным и тоже платным приложением выступает Alight Motion. В этой программе есть много интересных функций, которые позволяют внести в видеоролик любые правки. Что примечательно, бесплатная версия не сильно ограничивает пользователя, а лишь наносит на готовые видео фирменный логотип студии-разработчика. Хороший пример полезного и при этом бесплатного софта – программа InShot. Это хороший фото- и видеоредактор, который к тому же совершенно бесплатный. Программа позволяет легко сохранить полученные результаты с соответствующими для постов или инста-сторис пропорциями.

Помимо этих приложений, еще можно найти множество всякого софта со специфическими полезными функциями. К примеру, Quick имеет удобный встроенный плеер и собственный формат. В YouCut большая библиотека встроенных звуков для наложения на видео и т. д. Ну а если хочется превратить телефон в ТВ, то и на этот случай можно найти приложения, перейдя на страничку iodroid.net/collections/tv-prilozheniya-na-android.