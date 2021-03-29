Какой антиквариат можно сдать в скупку

К категории антиквариата относятся не только украшения и произведения искусства. Сюда также входят предметы религиозного культа, старинная утварь, различные виды оружия, часы, посуда, мебель, монеты. Всех их объединяет некая культурная, историческая ценность, характеризующая принадлежность к определенной эпохе и особенные черты определенного стиля.

Возраст – одно из главных условий принадлежности к антиквариату, но далеко не каждая старая вещь признается антикварной. Такие предметы обладают коллекционной ценностью, а значит, их всегда можно выгодно продать при необходимости.

Дорого сдать антиквариат можно в специализированные ломбарды и скупки, одной из которых выступает компания «Скупка-Статус». Каждому клиенту предлагаются выгодные условия сделки, узнать предварительную стоимость старинных изделий можно бесплатно в процессе онлайн-оценки на сайте https://skupka-status.ru/.

Особенности продажи антиквариата

Наиболее распространенные виды антиквариата, на которые всегда есть спрос:

старинная мебель, посуда, кухонная утварь;

произведения искусства (статуэтки, картины, скульптуры);

древние книги, старые открытки, постеры, плакаты;

часы, предметы декора;

оружие и военные предметы;

монеты.

Антикварной может признаваться любая вещь, старше 50 лет, обладающая уникальностью и исторической значимостью. Штучные изделия ручной работы, выполненные из ценных материалов (золото, фарфор, серебро) – наиболее распространенный пример антиквариата, за который всегда можно получить хороший выкуп.

Если среди вашего имущества имеются предметы, которые можно назвать антикварными, точно определить их статус поможет экспертная оценка. Опытные специалисты осматривают изделия, устанавливают их подлинность и стоимость.

Для удобства клиентов предусмотрена предварительная онлайн-оценка. Виртуальная экспертиза выполняется по присланным фотоснимкам. Для точного определения статуса и стоимости предмета необходимо сделать фото в хорошем качестве и разрешении, а также добавить в примечание описание изделия (размеры, вес, год изготовления, наличие повреждений, прочие важные детали).

Как оцениваются старинные предметы

При определении стоимости предметов старины специалисты принимают во внимание совокупность различных параметров. Учитывается коллекционная ценность, дата выпуска/создания, история владения предметом, авторство изделия (имя мастера, название мануфактуры или завода), качество изготовления, страна производства, уникальность, особенности материалов и используемого декора, общее состояние предмета, присутствие дефектов, способных уменьшить цену.

При проведении экспертизы специалисты не только оценивают антиквариат с учетом вышеназванных критериев, но и проводят аналогию, сравнивая изделие с образцами, представленными в тематических каталогах.