Это одна из наиболее интересующих тем у наших читателей, судя по редакционной почте.

Ответит на вопрос «Какой дорогой ехать из Кирова до Казани?» журналист «Кировской правды» Иван, который бывает в столице Татарстана практически каждые выходные.

— Раньше я бы однозначно посоветовал ехать через Котельнич. Пусть, этот маршрут и немного подлиннее, но это было оправдано тем, что дорога была намного лучше, чем по трассе Киров — Советск — Яранск. Но сейчас вы можете выбирать любой путь. Дороги в Кировской области прекрасны. То, что было, и что есть — небо и земля. Вот, например, отзыв пользователя ресурса для автомобилистов «Драйв2.ру».

В общем, включайте навигатор и выбирайте ближайший для вас маршрут. Главное, не сворачивайте после Советска на Сернур, а езжайте до Яранска. Кировские дороги намного лучше и подвеска вашего авто будет вам благодарна.

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Фото: kirovpravda.ru