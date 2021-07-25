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Какой дорогой ехать из Кирова до Казани

Кировская Правда Выбор редакции, Общество

Это одна из наиболее интересующих тем у наших читателей, судя по редакционной почте.

Ответит на вопрос «Какой дорогой ехать из Кирова до Казани?» журналист «Кировской правды» Иван, который бывает в столице Татарстана практически каждые выходные.

— Раньше я бы однозначно посоветовал ехать через Котельнич. Пусть, этот маршрут и немного подлиннее, но это было оправдано тем, что дорога была намного лучше, чем по трассе Киров — Советск — Яранск. Но сейчас вы можете выбирать любой путь. Дороги в Кировской области прекрасны. То, что было, и что есть — небо и земля. Вот, например, отзыв пользователя ресурса для автомобилистов «Драйв2.ру».

Какой дорогой ехать из Кирова до Казани

В общем, включайте навигатор и выбирайте ближайший для вас маршрут. Главное, не сворачивайте после Советска на Сернур, а езжайте до Яранска. Кировские дороги намного лучше и подвеска вашего авто будет вам благодарна.

Какой дорогой ехать из Кирова до Казани
Дорога через Сернур порой живописна, но добираться будете не без неприятностей. На снимке видно, как автобус выбрал бездорожье, чтобы миновать многочисленные ямы.

Какой дорогой ехать из Кирова до Казани

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Фото: kirovpravda.ru

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