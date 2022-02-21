Капремонт школ, отсрочка от армии, новые кадры: о чем говорили на заседании комиссии Госсовета по образованию

21 февраля губернатор Игорь Васильев провел первое в этом году заседание комиссии Госсовета РФ по образованию. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. Его участники подвели итоги работы за 2021 год и утвердили планы на 2022-й. О чем говорили на комиссии Госсовета?

О реализованных инициативах

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что в 2021 году комиссия по образованию под руководством кировского губернатора провела хорошую работу по выполнению главной задачи – повышению качества образования. Предложения по данному направлению были отражены в докладе к заседанию президиума Госсовета РФ «О задачах субъектов РФ в сфере общего образования» были одобрены Владимиром Путиным и вошли в перечень поручений. Сергей Кравцов подчеркнул, что было реализовано большинство инициатив: от бесплатного горячего питания до выплат за классное руководство.

О капремонте школ

Говоря об итогах прошлого года, Игорь Васильев отметил, что много внимания уделялось вопросам сохранения и укрепления здоровья детей.

Еще одним актуальным вопросом, поднятым на заседании, стала реализация программы капремонта школ, стартовавшая в этом году. По инициативе кировского губернатора помимо — ремонта зданий школы будут оснащаться новым оборудованием.

Кировские учителя поддерживают позицию главы региона по данному вопросу. По словам директора основной школы села Ершовка Натальи Ложкиной, сельские школы остро нуждаются в модернизации, так как большинство из них было построено еще в прошлом веке.

— Местами сгнили окна, где-то не закрываются двери, многое оборудование устарело. Городские школы иногда поддерживают меценаты и благотворители, а на селе такую помощь оказывать некому. Я полностью согласна с нашим губернатором в том плане, что капремонт в школах должен быть комплексным: обновление мебели и оборудования, благоустройство территории, полная модернизация образовательного пространства, — говорит Наталья Ложкина.

В фокусе остаются и вопросы строительства школ и подготовки педагогических кадров.

— В этом году мы планируем обратить внимание на масштабное строительство школ по всей стране в рамках нацпроекта «Образование» и рассмотреть вопрос подготовки кадров для новых школ, – отметил Игорь Васильев.

Также ведется работа по снижению нагрузки и количества отчетности, которую сдают педагоги. Этот момент особенно радует учителей, так как на это уходит «львиная доля» рабочего времени.

Об отсрочке от армии

Министр просвещения Сергей Кравцов, который также принял участие в заседании комиссии, поблагодарил Игоря Васильева и участников комиссии за плодотворное сотрудничество. Особую признательность кировскому губернатору глава Минпросвещения выразил за инициативу об отсрочке от армии для выпускников СПО – участников программы «Профессионалитет».

Предложение прозвучало в прошлом году на одной из встреч губернатора с педагогами. Преподаватели средних специальных учебных заведений попросили главу региона поднять вопрос на высшем уровне. Как отметили педагоги, отсрочка от армии позволит выпускникам колледжей и техникумов найти работу по специальности и закрепиться на производстве.

По предварительной информации, отсрочка будет предоставляться на год. Инициативу поддержали в российском правительстве. Важным и полезным назвали предложение губернатора и руководители учреждений СПО в районах Кировской области.

Как отметила директор Уржумского аграрно-технического техникума Людмила Просвирякова, после учебы молодые специалисты должны попробовать себя в профессии, а потом уже служить Родине.

— Молодой специалист должен попробовать себя в выбранной профессии, на рабочем месте. Будет видно, не ошибся ли он в выборе специальности, или после армии стоит выбрать что-то иное, например, контрактную службу. Главное, он приобретёт навыки в работе, зарекомендует себя в коллективе. Его будут ждать из рядов армии, рабочее место ему, если он зарекомендовал себя, будет предоставлено. Больше шансов на то, что наши выпускники вернутся в родной регион, в родные районы и продолжат там работать, — сказала она.

Директор Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права Людмила Лыскова добавила, что сегодня система СПО переживает масштабное реформирование. Оно позволит приблизить подготовку кадров к реальным потребностям рынка труда и сделать её более гибкой.

И о планах на 2022-й