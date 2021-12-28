Капремонт школы №7 в Кирово-Чепецке планируют завершить к апрелю 2022 года

Капитальный ремонт школы №7 в Кирово-Чепецке планируется завершить до конца марта 2022 года. Об этом сообщил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов в ходе рабочей встречи с администрацией города и родителями школьников.

Работы по капремонту начал прошлой весной подрядчик «Дагстройсервис». Однако в установленные договором сроки компания не уложилась. Контракт был расторгнут, а «Дагстройсервис» внесен в реестр недобросовестных подрядчиков.

На прошлой неделе городские власти заключили контракт с новым подрядчиком – кировской компанией «Градстрой». Для этого была актуализирована проектно-сметная документация и оперативно проведены торги.

— Сегодня подрядчик завозит материалы, в ближайшее время будет подписан график выполнения работ – до конца марта. Сроки сжатые, мы это понимаем, – сообщил Дмитрий Курдюмов.

По новому контракту подрядчику предстоит положить плитку, а также выполнить работы по покраске и отделке всех помещений.

— Мы понимаем социальную значимость данного объекта. Чтобы избежать срыва сроков, будем определять количество специалистов под нужные объемы работ, – рассказал исполняющий обязанности директора ООО «Градстрой» Сергей Метелев.

На этом ремонт не закончится. В следующем году школа №7 станет участником масштабной программы по капремонту учебных заведений, инициированной президентом страны.

Смета на будущий ремонт уже составлена и прошла госэкспертизу. Школа получит федеральные средства в том числе и на закупку средств воспитания и обучения. Данный этап ремонта начнется сразу же по завершении работ по контракту.