Капремонт улиц Стахановской и Крупской запланирован на 2022 год

Улицы Крупскую и Стахановскую в Кирове планируют отремонтировать в 2022 году. Об этом стало известно на заседании комиссии гордумы по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры.

На участке улицы Крупской от Краснофлотской до Березниковского переулка планируется построить асфальтированную дорогу шириной 7 метров с тротуарами по обе стороны. Улица Стахановская будет капитально отремонтирована на самом проблемном участке от Чернышевского до Орджоникидзе. В июле по данному объекту пройдут публичные слушания, на которых будут решены вопросы об установлении красных линий и переносу коммуникаций (ЛЭП).

В настоящее время по обоим проектам разработана проектно-сметная документация, которая проходит госэкспертизу. После этого будет объявлен аукцион по выбору подрядчика.