Карантин по коронавирусу сократят до 7 дней, а больничные будут оформлять заочно

Срок карантина, связанного с коронавирусом, сократят с 14 до 7 дней. Об этом сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

По словам Голиковой, 27,9 процента граждан, зараженных «омикроном», были полностью привиты от коронавируса. При этом в России на 18 января официально подтверждено уже 1682 случая инфицирования новым штаммом. Он выявлен в половине регионов России.

На фоне сложной ситуации с ковидом больничные будут оформлять заочно. А меры соцподдержки будут продлять в беззаявительном порядке, как в первую волну.

Также в связи с высокой заразностью «омикрона» российские интернаты переведут в закрытый режим работы. Персонал будет сменяться раз в 2 недели.

Ранее мы писали, что медучреждения Кировской области готовы к вспышке «омикрона».