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Касанов узнал фотографию из выпуска Ксении Собчак «Инфоцыганство»

Наталья Дмитриева Новости, Культура, Общество

На минувшей рабочей неделе Ксения Собчак выпустила на своем канале разоблачительное видео «Как инфоцыгане продают воздух: разбираем схемы продаж и их курсы».

На одном из кадров этого видео кировский историк Антон Касанов заметил знакомый кадр. Его можно увидеть в завершении видеоряда: через час, 16 минут и 39секунд. На кадрах ведущая окружена старыми фотоснимками. Ксения повествует о традициях уважения к образованию, заложенных со времен СССР.

Одна из этих старых фотографий и привлекла внимание кировчанина:

 — Посмотрите на фото снизу справа на скрине — маленькая девочка с книжкой. Снимок сделан в 1960-е годы в Кирове на Театральной площади во время книжной ярмарки, — сообщает Касанов.  — В начале 2010-х годов я нашел его еще на физическом носителе в Кировском госархиве, оцифровал и выложил у себя в ЖЖ.

Касанов узнал фотографию из выпуска Ксении Собчак «Инфоцыганство»

Автор проекта «Пешком по Вятке» опубликовал в своем телеграм-канал оригинал той фотографии и другие снимки серии сделанные во время ярмарки. На них можно прочитать, чем интересовались жители нашего региона и разглядеть лица книголюбов.

Касанов узнал фотографию из выпуска Ксении Собчак «Инфоцыганство» Касанов узнал фотографию из выпуска Ксении Собчак «Инфоцыганство» Касанов узнал фотографию из выпуска Ксении Собчак «Инфоцыганство»

Фото:t.me/vyatkawalks

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Наталья Дмитриева