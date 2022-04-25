Кассационный суд поддержал позицию министерства экологии

Кассационный суд общей юрисдикции (г.Самара) поддержал позицию министерства охраны окружающей среды Кировской области о причинении тяжких последствий природе при незаконной добыче торфа в Оричевском районе.

В 2020 году сотрудники министерства совместно с полицией выявили факт самовольного пользования недрами при проведении работ под видом углубления и расширения водоёма в п.Зенгино с последующей продажей торфа.

Суд признал бывшего главу администрации сельского поселения виновным в превышении полномочий с причинением тяжких последствий для окружающей среды (вред в результате незаконной добычи составил около 2,5 млн рублей) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года.

Автомобиль виновного был арестован в счет удовлетворения гражданского иска возмещения ущерба.

В течение года мужчина обжаловал приговор в вышестоящие суды. Кассационный суд оставил его без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Фото priroda.kirovreg.ru