Каток на Театралке почистили и отшлифовали

Недавно кировчане пожаловались на состояние катка на Театральной площади. В соцсетях жители города написали, что на льду появились и глубокие выбоины, в которые попадают коньки. Кататься стало опасно.

Как прокомментировали в АО «Гордормостстрой», причиной этого стали резкие перемены погоды и перепад температур. По заявкам горожан ГДМС привел каток в нормативное состояние.

20 января каток залили заново. Все выбоины выровняли. Теперь любители активного отдыха снова могут кататься, если, конечно, не испугаются морозов.

В ГДМС добавили, что состояние катка находится под постоянным контролем. При необходимости ледовую площадку чистят от снега и шлифуют.

Напомним, что недавно на шлифовку закрывали самый популярный бесплатный каток в Кирове.