Каток у филармонии стал самым популярным среди кировчан

Этой зимой в Кирове были залиты 4 бесплатных катка – на Театральной площади, у филармонии, в Коминтерне и в Нововятском районе.

Самым популярным у кировчан стал каток в парке имени Гагарина. Он был открыт 12 декабря и в первые же дни собрал множество любителей коньков.

Стоит отметить, что каток здесь открыт впервые – раньше у филармонии на коньках не катались. Сейчас в парке имени Гагарина работает пункт проката коньков с 27 размера. Час катания стоит 100 рублей.

Взять коньки напрокат в парке Гагарина можно с 10 до 22 часов. За дополнительную плату можно воспользоваться услугами инструктора.

После катания можно выпить горячего чая со сладостями, которые продаются в киоске рядом с катком. Рядом также есть бесплатная горка и платные аттракционы для детей – зимний батут и карусель с тюбами-«ватрушками».

Из-за большого количества катающихся лед бесплатных катках быстро приходит в негодность. Еще накануне Нового года в соцсетях стали появляться жалобы на выбоины и глубокие «царапины» на ледовом покрытии.

Как рассказали в городском управлении дорожной и парковой инфраструктуры, по необходимости проводится очистка и повторная заливка катков. Занимается этим АО «Гордормостстрой» по заявкам предпринимателей, в чьем ведении находятся катки.

Из-за пандемии коронавируса в этом году нет традиционных массовых катаний на стадионах «Родина» и «Искож». Также закрыты для посетителей крытые ледовые площадки «Дымка» и «Союз». Открыты платные катки в Юркином парке (прокат 100 рублей в час), на стадионах «Динамо» (вход 150 рублей, прокат коньков 180 рублей), «Локомотив» (вход со своими коньками 125 рублей, прокат 155 рублей) и «Россия» (Нововятский район, вход для детей с 6 лет 50 рублей, для взрослых – 100 рублей) и – впервые – в парке Победы (вход со своими коньками 50 рублей).

Фото: kirovpravda.ru