Казанские архитекторы разработают проект благоустройства Вятских Полян за 5,5 млн

Казанская архитектурная компания Miriada Group приступила к подготовке проекта по благоустройству исторической части Вятских Полян. Проект обойдется в 5,5 миллиона рублей.

Miriada Group выиграла конкурс по проектированию объекта «Благоустройство исторической части «купеческого» города Вятские Поляны». Проектно-сметная документация должна быть подготовлена и утверждена до конца 2021 года.

Работы по благоустройству города намечены на 2022 год. Общая сумма, выделенная на проект, составил более 90 миллионов рублей. Деньги будут выделены за счет федерального гранта, который получают победители за победу в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

В рамках проекта в Вятских Полянах планируется отремонтировать набережную, провести реконструкцию пристани и речного порта, построить детскую и спортивную площадки, а также провести ремонт улицы Ленина. На ней появятся велодорожки, зеленые зоны, скамейки и освещение. Также будет обустроено общественное пространство вблизи набережной, где находятся 3 дома-музея и Никольский собор.

Как отметил глава Вятских Полян Валерий Машкин, реализация проекта будет способствовать повышению качества жизни горожан и простимулирует развитие туристической и инвестиционной привлекательности города.

Ранее казанские архитекторы работали в Ульяновской области.

Фото: kirov.er.ru