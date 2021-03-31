Каждую неделю в Кировскую область будут поставлять 15 тысяч доз вакцины от ковида

Об этом сообщил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов на оперативном совещании с руководителями медучреждений региона.

Как подчеркнул первый зампред, объемы поставок вакцины в Кировскую область увеличены. Благодаря этому вырастут и темпы вакцинации.

– Ожидается, что еженедельно в область будет поставляться 15 000-16 000 доз препарата «Спутник V», поэтому темпы вакцинации необходимо увеличить до 3000 доз первого компонента в сутки, – сказал Дмитрий Курдюмов.

План за минувшие сутки уже выполнен – 30 марта от коронавируса были привиты около 3 тысяч жителей области. Очередная партия вакцины в количестве 8,2 тысячи доз поступит в Кировскую область сегодня, еще одна, такого же объема, — завтра, 1 апреля.

Напомним, что записаться на прививку можно по номеру 112, через электронную регистратуру или портал госуслуг. Впрочем, по словам кировчан, сделать прививку не проблема, даже если приходишь без записи.

Всего на сегодняшний день первым компонентом «Спутника V» привились 54 431 человек. Полностью прошли вакцинацию 43557 жителей области. В приоритете на вакцинацию по-прежнему граждане в возрасте 60+.