«Каждый предприниматель — это и есть точка роста Кировской области»

Владимир Скобелкин возглавил Центр «Мой бизнес» — Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Нового руководителя представил коллективу министр промышленности, предпринимательства и торговли Владимир Сысолятин.

О планах на новом месте работы Владимир Гаврилович рассказал в интервью «Кировской правде» — кстати, первом большом разговоре со СМИ в новом для себя качестве директора Центра «Мой бизнес».

— Кировчане знают вас как председателя правления «Первого Дортрансбанка». Насколько кардинальна для вас сегодняшняя смена деятельности — переход из банковской сферы в Центр поддержки предпринимательства?

— Мы прекрасно понимаем, что поддержка бизнеса и предпринимателей — это основной, краеугольный камень. С какой бы плоскости и с какого уровня мы к этой теме не подходили, задача в конечном счёте — понятная и простая: бизнесу нужно помочь. Аналогичными вопросами мы занимались в банке, продолжены они будут и в центре. Наша основная задача — чтобы реакция бизнеса на работу, которую мы проводим, в итоге была положительной.

— Ваше взаимодействие с региональным Фондом поддержки предпринимателей имеет давнюю историю?

— Наша работа началась еще в далёком 2016 году, когда меня как президента Банковского клуба пригласили в качестве эксперта в состав депозитной комиссии фонда на общественных началах. Результатом работы постоянно действующей депозитной комиссии стали более прозрачные и понятные условия по размещению свободных денежных средств Фонда как для самого фонда, так и для соискантов. Эти годы непосредственного взаимодействия с Фондом, с сотрудниками, позволило мне хорошо узнать специфику и нюансы работы Фонда поддержки предпринимателей.

Более того, на площадке Фонда (или как теперь мы называем Центра «Мой бизнес») мы коммуницировались в разных форматах: проводили заседания Банковского клуба, участвовали в «Днях предпринимателя», встречались с руководством региона и оперативно решали текущие вопросы.

Можно сказать, что Фонд менялся у меня на глазах, рос по уровню задач, и по количеству сотрудников, объединяя, что особенно важно для предпринимателя, в «одном окне» множество услуг для бизнеса.

— В чём видите задачи Центра в сегодняшних условиях (санкций и активного импортозамещения)? С какими идеями пришли на новую должность?

— Ещё во время прохождения собеседования при вхождении в должность я постарался максимально полно вникнуть в проблематику центра «Мой бизнес». На общественных началах приходил на работу практически каждый день.

Я побывал на трёх семинарах в качестве рядового слушателя. Заранее записался в интернете и смог увидеть мероприятия со стороны. Оценил работу спикеров, увидел реакцию слушателей и, самое главное, — понял, какой отклик есть у слушателей. Если после заседания у аудитории — огромное количество вопросов к спикеру, то это значит, мы очень удачно подобрали и тематику, и выступающего.

Второе — уже в рамках подготовительной работы я принял участие в деловой поездке в Малмыж. Там проходило рабочее совещание прямо в районной администрации. И первое, что меня поразило здесь, — личное участие в наших мероприятиях главы администрации. То есть руководители на местах абсолютно заинтересованы в поддержке бизнеса у себя в районах. Моя поездка в Малмыжский район показала, что у предпринимательского сообщества есть запрос на цифровизацию услуг, на так называемую «предзаявку», когда специалист Центра может проверить наличие всех документов посредством сети интернет и посоветовать, подсказать как оформить заявку предпринимателю. Будем продолжать плотное взаимодействие с районами, будем особенно поддерживать те «точки роста», то производство, которое создает дополнительные рабочие места, выпускает конкретную продукцию увеличивает выручку, а значит, платит налоги и тем самым развивает Кировскую область.

Третий момент для размышления — положительный примеры и кейсы кировских компаний.

Вот, к примеру, ещё не вступив в должность, я побывал на производстве. Удивительная компания «Диномашина» выстроила с нуля производство и делает фигуры динозавров, которые ранее покупались только за границей.

— Чем интересна «Диномашина»?

— Первое, что мы увидели на производстве, — склад, в котором лежали металлические балки и детали непонятного предназначения. Но уже за следующей дверью оказалось, что из этих балок можно сделать целый скелетон будущего динозавра. А в третьем зале этот скелетон превращался в настоящую фигуру: 7,5 метров в высоту и 18 метров в длину. Вот оно — импортозамещение: можно не приобретать фигуры древних животных для парков развлечений за границей, а сделать это прямо у нас в области.

Завод уже обеспечен заказами. «Диномашина» начинали с оборотом в 2 миллиона рублей и вышли на показатели, достигающие десятков миллионов. Это говорит о том, что вятские ребята действительно хватские, они умеют «подхватить тему» и её развить, популяризировать. Причём, компания не ограничилась тем, что мы увидели, — фигурами динозавров, насекомых… Здесь уже накидывают новые идеи — рассказывают о том, чем хотят завтра заниматься.

Почему я так подробно про них говорю? Потому что начиналось с того, что представители компании «Диномашина» пришли в наш фонд. Центр «Мой бизнес» помог им организовать выставку, получить новые контакты. Был заключён договор дальнейшего продвижения бизнеса — и началась работа.

— В банковском секторе говорят «деньги любят тишину». Центр «Мой бизнес» — это микрокредитная компания, здесь тоже важна стабильность или необходимы изменения?

— Любому бизнесу необходима стабильность и прозрачные условия работы.

При этом у каждого предпринимателя — своя проблематика. Если мы все волнующие их вопросы систематизируем, мы сможем выделить основное направление. Центр «Мой бизнес» сейчас работает системно и его показатели (по оценке Минэкономразвития и Центробанка) говорят об эффективности, а значит, бОльшему числу предпринимателей мы можем предоставить заемные средства и в дальнейшем рассчитывать на дополнительные субсидии государства.

Думаю, Центр – должен стать катализатором развития бизнеса. Фонд не предоставляет очень большие займы в соответствии с нормативными требованиями, но можем «вырастить» предпринимателя и помочь ему в дальнейшем отправиться в большое плавание.

— Кто особенно нуждается в займах сейчас? Каков портфель заемных ресурсов и могут ли они в целом влиять на развитие экономики Кировской области?

— Не только у нас, но и в любом другом регионе малый бизнес является опорой для крупного бизнеса. Он мгновенно подстраивается под ситуацию. Ситуация сейчас складывается таким образом, что очень многие предприниматели нуждаются в займах, кому-то нужны деньги на кассовый разрыв, кому-то на новое оборудование, или на объект недвижимости — под новое производство. И фонд особенно нацелен на поддержку производства, поддержку производственных процессов реального сектора. На сегодня их доля составляет почти 30% заемного портфеля. А если смотреть в разрезе районов Кировской области, то здесь порядка 60% — это предприниматели из районов.

Для нас очень важна поддержка предпринимателей из районов.

Второй момент — необходимость учёта реперных точек: должны быть бизнесы, которые создают непосредственно производство. В итоге наша работа должна увеличивать экономику Кировской области.

— Центр ведёт большую работу и по обучению кировских предпринимателей…

— Коммерсанты прекрасно понимают: работа фонда — это не только получение займа. Это ещё и обучение.

Интересный пример: вчера к нам пришёл предприниматель и заявил: «Я зарегистрировался. Теперь я предприниматель. Научите меня… «предпринимать»!».

Интересный подход. Различные программы обучения мы проводим практически каждый день. Бывает, что они идут одновременно сразу на двух площадках. Настолько высока загруженность и так много желающих поучаствовать.

Причём, поучаствовать можно и в онлайн-режиме. Это важно для небольших предприятий, где бизнесмен — на все руки мастер: и швец, и жнец, и на дуде игрец. Уехать в город на семинар для него равносильно серьёзным потерям в бизнесе. Но ему можно включить компьютер, войти в интернет. Можно даже просто зайти с телефона — и участвовать в семинарах, которые идут.

Есть коммерсанты, которых я в лицо запомнил: они были на одном семинаре, потом через два дня на другой приехали и на третьем они снова присутствуют. Настолько сильно заряжены люди. Считаю, что, если будет больше заряженных людей, мы сможем двигать Кировскую область вперёд.

— Поделитесь примерами (кейсами), когда меры господдержки помогли «взращиванию» вятского бизнеса.

. Интересный пример – Юрьянский лесопитомник. На протяжении 6 лет восстанавливают леса. Выращивают саженцы ели и сосны, которые закупают предприятия страны. Получали льготные средства на расширение деятельности (расширили тепличное хозяйство).

Есть успешный предприниматель в Демьяново. У него своя ферма, на которой производятся сыры. Он тоже начинал с обращения в фонд и благодаря взаимодействию с ним начинал расти.

Яркий пример, наверно широко известная в Кировской области фирма «МиКо» и её лидер Матанцева Екатерина. Она начинала с обучения на площадке Фонда, а теперь предприятие вышло на российский уровень и выпускает разнообразную линейку экологичной, натуральной косметики. А следующий шаг – выход на экспорт.

Ну и ещё один пример — «Детское село» Светланы Боковой. Центр «Мой бизнес» помог ей упаковать франшизу образовательной программы для детей дошкольного возраста. Создала целую сеть детских садиков. Открыла частную школу. И то, что особенно отрадно нам, Фонду, что здесь она получила поддержку стартовых начинаний.

Положительных примеров очень много. Но что самое главное? Это — настроение коммерсантов на позитив, которое мы подпитываем с помощью фонда. В итоге мы получаем синергетический эффект, потому что уже послезавтра бизнесмен создаст дополнительные средства производства, дополнительные рабочие места. Соответственно в бюджет пойдут налоги. Имеющийся позитивный опыт предпринимательства придаст уверенности тем, кто только начинает свою самостоятельную деятельность. Потому что каждый предприниматель – это и есть точка роста Кировской области. И мы хотим, чтобы предприниматели осознали эту миссию.