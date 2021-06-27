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Кикнуру выделено 25 миллионов рублей на ремонт дорог

Юлия Зорина Новости, Власть, Главное

Кикнурскому городскому поселению выделено более 25 миллионов рублей на дорожную деятельность. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев в ходе прямой линии 24 июня.

В 2021 году Кикнур получил из регионального дорожного фонда субсидию в размере 25,6 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на ремонт дороги Кикнур – Турусиново – Кокшага – Чаща. На участке в 35,3 километра будут устранены деформации и повреждения асфальта. Работы стартуют в июле-августе.

Как добавил глава региона, за последние 2 года за счет регионального фонда в городских поселениях было отремонтировано 155 километров дорог. Программа продлится как минимум до 2023 года.

— За 5 лет мы смогли значительно увеличить финансирование районов области. С 2017 по 2021 годы муниципальные образования получили на дорожную деятельность порядка 8 миллиардов рублей, — сказал Игорь Васильев.

О других вопросах, прозвучавших на прямой линии с губернатором, читайте здесь.

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Юлия Зорина