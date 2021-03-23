Главная > Слайдер > Кильмезь получит 8 миллионов на дороги

Кильмезь получит 8 миллионов на дороги

Юлия Зорина Слайдер, Общество

Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочим визитом Кильмезский район. В рамках проекта «В центре внимания – район» глава региона и представители министерств встретились с местными жителями и ответили на их вопросы.

Одними из самых актуальных традиционно оказались вопросы дорожные. О планах развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Кильмезском районе рассказал министр транспорта Кировской области Николай Соколов.

Про ремонт дороги Вихарево – Пестерево…

В соответствии с заявкой администрации Кильмезского района участок автодороги Вихарево – Пестерево от региональной сети до деревни Пестерево планируется отремонтировать после 2023 года. Это будет сделано в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» региональной программы «Развитие агропромышленного комплекса».

Данный объект уже прошел конкурсный отбор. Осталось подготовить необходимые документы.

…и ремонт моста на трассе Кырчаны – Кильмезь

Также местные жители попросили обустроить пешеходные дорожки моста через ручей на автодороге Кырчаны – Нема – Кильмезь в деревне Рыбная Ватага. По поручению Николая Соколова этим займется Дорожный комитет области. Он рассмотрит возможность проведения реконструкции моста с изменением его габаритов для устройства пешеходных дорожек.

О деньгах

В 2022 году на ремонт автодорог в Кильмезском городском поселении будет направлено 8,85 миллиона рублей. Чтобы получить эту сумму, администрация должна подготовить смету на объекты ремонта в текущем году.

Этот транш станет вторым, который получит поселение для ремонта дорог с твердым покрытием. В прошлом году Кильмезь получила 8,9 миллиона рублей областного бюджета. На эти деньги были отремонтированы участки дорог по улицам Зеленой, Строителей, Труда, Карла Маркса общей протяженностью 1,2 километра.

 

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Аватар
Юлия Зорина