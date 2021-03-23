Кильмезь получит 8 миллионов на дороги

Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочим визитом Кильмезский район. В рамках проекта «В центре внимания – район» глава региона и представители министерств встретились с местными жителями и ответили на их вопросы.

Одними из самых актуальных традиционно оказались вопросы дорожные. О планах развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Кильмезском районе рассказал министр транспорта Кировской области Николай Соколов.

Про ремонт дороги Вихарево – Пестерево…

В соответствии с заявкой администрации Кильмезского района участок автодороги Вихарево – Пестерево от региональной сети до деревни Пестерево планируется отремонтировать после 2023 года. Это будет сделано в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» региональной программы «Развитие агропромышленного комплекса».

Данный объект уже прошел конкурсный отбор. Осталось подготовить необходимые документы.

…и ремонт моста на трассе Кырчаны – Кильмезь

Также местные жители попросили обустроить пешеходные дорожки моста через ручей на автодороге Кырчаны – Нема – Кильмезь в деревне Рыбная Ватага. По поручению Николая Соколова этим займется Дорожный комитет области. Он рассмотрит возможность проведения реконструкции моста с изменением его габаритов для устройства пешеходных дорожек.

О деньгах

В 2022 году на ремонт автодорог в Кильмезском городском поселении будет направлено 8,85 миллиона рублей. Чтобы получить эту сумму, администрация должна подготовить смету на объекты ремонта в текущем году.

Этот транш станет вторым, который получит поселение для ремонта дорог с твердым покрытием. В прошлом году Кильмезь получила 8,9 миллиона рублей областного бюджета. На эти деньги были отремонтированы участки дорог по улицам Зеленой, Строителей, Труда, Карла Маркса общей протяженностью 1,2 километра.