Кинолог чепецкой колонии предотвратил пожар

Мужчина вовремя заметил задымление в гражданской застройке.

Кинолог во время обхода территории исправительной колонии No 11 увидел клубы густого дыма из-под кровли гаража, расположенного возле колонии. К место ЧП сразу была направлена бригада пожарной части колонии на пожарной автоцистерне.

Оказалось, владелец гаража затопил печку и отлучился к соседу. Труба печки была засорена и дым пошел обратно в гараж. Из-за этого в помещении произошло сильное задымление.

Проблему заметили быстро, поэтому применение пожарной спецтехники не потребовалось, а с владельцу гаража напомнили о правилах эксплуатации печного оборудования.

Фото: users — LiveJournal