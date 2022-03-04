Киров будет строиться по-новому: что стоит за отказом застройщиков от проекта Шубино-Ганино

Те, кто смотрели трансляцию последнего пленарного заседания областного законодательного собрания, заметили бурное обсуждение поправок в областной бюджет. А именно, негативное отношение депутатов от ЛДПР и «Справедливой России» к проекту комплексного развития территории будущего микрорайона между д. Шубино и п. Ганино в рамках развития Кировской агломерации.

Так, Михаил Ковязин считает, что число жителей в этой части территории вырастет с нынешних 4 до плановых 13 тысяч человек, а дороги на это сейчас не рассчитаны, будут пробки и трудности для машин со стройматериалами. Владимир Костин выступил против выделения уже второго миллиарда «планово-убыточному» областному АО «Кировпассажиравтотранс» на покупку новых 75-77 автобусах на метане. Хотя понятно, что такое количество транспорта нужно не только для развития будущего мкр. Шубино-Ганино, но и вообще Кирову.

Обновление и увеличение автопарка в заявке на инфраструктурный бюджетный кредит было самостоятельным проектом наряду с вышеназванным и третьим – по строительству комплексного объекта по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов. Сейчас уже известно, что он будет построен намного дальше будущего микрорайона – в 30 км от черты Кирова, на пустующей территории недалеко от деревни Скоковы Слободского района. Запланированы общественные слушания. Завод позволит достичь целевые показатели нацпроекта «Экология» и выполнить задачи по экологической безопасности. В совокупности все три (!) проекта позволят получить областному бюджету более 4,8 млрд рублей налогов и более 500 рабочих мест. Социально-экономический эффект от реализации всего комплекса, подтверждённый федеральными министерствами, составит 15,1 млрд рублей.

Застройка плюс вложения

О намерении застроить территорию Шубино — Ганино кировчанам известно еще с февраля 2019 года. Тогда горадминистрация Кирова сообщила об этом намерении, объявила первые общественные слушания (последние состоялись минувшей осенью). Была проведена оценка стоимости права пятилетней аренды: 60 млн рублей в год по кадастровой стоимости и 10 млн по льготной ставке. Которые бюджет города уже получил. Был объявлен конкурс по выбору застройщика, на который подал заявку единственный участник – не самая известная кировская фирма ЗАО «Холдинг-Проф». И признана победившей.

Почему она? Не из-за аффилированности с кем-либо и чем-либо, как указывают критики последние два года. А из-за условий контракта, впервые реализованных в соответствии с новым, комплексным и социально ориентированным подходом властей к застройке города. Победивший в конкурсе застройщик обязывался за свой счет сформировать земельный участок, провести межевание, создать всю коммунальную и дорожную инфраструктуру, построить школу на 1200 мест с бассейном и три детских сада на 270 детей, чтобы передать городу, а также заранее перечислить всю арендную плату в муниципальный бюджет.

Последнее сделано, так что город Киров уже немало приобрел от проекта, ничего не вложив. Более того, 28 октября прошлого года уже прошедший госэкспертизу и обнародованный проект комплексной застройки Шубино – Ганино наряду с автобусным и «мусорнозаводным» вошел в заявку регионального правительства и позволил получить федеральный инфраструктурный кредит на 2 млрд рублей с процентной ставкой всего в 3%. Да, проценты придется выплачивать, но деньги нужны здесь и сейчас – тем более, получить его оказалось правильным в резко обострившейся экономической ситуации.

Создание плана застройки также легло на плечи застройщика. Он был опубликован прошлым летом на заседании гордумы и в СМИ. В течение пяти лет на территории в почти 63 га между Шубино и Ганино кроме учебных заведений появятся трех и восьмиэтажные дома с потолками высотой 3 метра, экспоцентр, физкультурно-оздоровительный комплекс, трехэтажный ресторан, пункты проката и полиции. Будет создана современная комфортная среда для жизни: безопасная дорожная сеть с широким дорожным полотном, с выделенными парковочными карманами, велодорожкой, широкой пешеходной дорожкой, а также безбарьерная среда. Закрытые дворы без машин, наземные парковки и подземные автостоянки. Запланированы собственная газовая котельная, пожарное депо, система канализации, закольцованные тепловые пункты. Продуманы и транспортные развязки в центр города.

Словом, вся современная и необходимая инфраструктура для полноценной жизни горожан. Это и называется комплексной застройкой, ориентир на которую власти города и области объявили приоритетом еще в 2017-18 годах, насмотревшись на имеющиеся печальные примеры тех же Чистых Прудов. Понятно же, что строительному бизнесу куда выгоднее и проще не брать на себя социальную нагрузку. А понастроить разноцветных коробок с «картонными» стенами квартир, распродать подешевле и забыть. И не думать за покупателей, как они будут дальше жить, каким воздухом им придётся дышать, куда водить детей учиться, далеко ли ездить к врачу, долго ли ждать полицию по вызову, пожарных, вывоз мусора…

В тесноте и в обиде

К сожалению, последствия не только точечной, но «дикой» массовой застройки города Кирова, творившейся еще лет 5-10 назад, жителям приходится расхлёбывать до сих пор. Когда активно росли жилищные комплексы, целые кварталы – как попало, без обустройства дворов, тротуаров, асфальтирования дорог, парков, парковочных мест (встречайте машины на детских площадках!) и даже нормального транспортного сообщения. Зато с низкими ценами на квадратные метры и красивыми картинками будущей новостройки.

– Нам говорят, что нет законодательных препятствий, чтобы не выдать разрешение на строительство. В итоге проект защищается с санитарными разрывами, скверами и парками, люди покупают квартиры, а потом десятилетиями, как в Чистых прудах, ждут реализации эскизов, – возмущается член Общественной палаты Кировской области Светлана Занько.

Население города росло (в основном за счет миграции), а количество мест в школах и детсадах – нет. Строителей этим тогда не озадачивали.

В итоге первыми взбунтовались родители детсадовцев и школьников, которым департамент образования был вынужден давать места в учебных заведениях за несколько километров от дома и работы. Порой на другом конце города, невзирая на прописку, режим работы родителей… Власть начала спешно решать проблему созданием новых учебных заведений в новых микрорайонах, что оказалось очень непросто из-за плотной застройки. А ведь каждому учебному заведению требуется прилегающая благоустроенная территория.

Тем не менее в последние пять лет в Кирове развернулось беспрецедентное за 30 лет строительство школ и детских садов – в Чистых Прудах, Урванцево, «Метрограде», в Нововятском районе…

А теперь сравните и почувствуйте разницу с тем, как и на каких условиях планируется застройка мкр. Шубино-Ганино. С заранее запланированной социальной, учебной и даже автомобильной инфраструктурой.

И с душком от соседства

Что касается решения построить мусоросортировочный завод подальше от нового микрорайона, тоже напомним. Например, как с лета 2020 года жители нового микрорайона «Озерки» подняли на уши пикетами и жалобами весь Киров. Вместе с депутатам, чиновниками, общественниками-экологами искали источники запахов, караулили по ночам, ходили с приборами измерения чистоты воздуха, чтобы доказать причастность промышленных предприятий к вредным выбросам. Но поймать за руку было непросто: запах и концентрация вредных веществ в воздухе – не одно и то же. В законодательства нет норматива по запахам.

В прошлом году министерство охраны окружающей среды совместно с прокуратурой проверило более 30 местных предприятий. Доказаны были несколько случаев грубых нарушений законодательства, как открытое сжигание отходов, переплавка цветных металлов без эффективной системы газоочистки. Выявили 69 источников выбросов, не поставленных на государственный учет. К ответственности привлекли 18 юридических лиц, деятельность одного приостановили на 90 суток.

– На сегодняшний день нарушения устранены, выявленные источники поставлены на учет в государственный реестр, – сообщила на днях на заседании облправительства министр Алла Албегова.

Представитель группы актива жителей «Озерков» Екатерина Пленкова подтверждает, что жалоб стало меньше, хотя этой зимой задымления снова были – обычно утром и вечером.

– Мы считаем, что раз были выданы разрешения на застройку нашего микрорайона, администрация должна нести ответственность за здоровье и безопасность жителей. Негативное влияние промзоны на жителей оказываться не должно. Вызывает беспокойство, что детский сад построен на границе с промзоной. Выдаются новые разрешения на застройку вблизи промплощадки: это «Озерки-2» и «Ривер-парк». Если проблему не решать, люди будут страдать. Городской власти пора всерьез задуматься о переносе промплощадки от жилой зоны. Взять практику крупных городов, где это реализуется.

Как избежать впредь конфликтного соседства промышленных предприятий и жителей новостроек – очевидно. Планировать комплексное развитие территорий, вместе со всей социальной и образовательной инфраструктурой, а не только чтобы до работы поближе. Как утверждает глава администрации Кирова Дмитрий Осипов, именно такое формирование застройки было одной из главных задач прошлого года: