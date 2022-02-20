Киров на днях примет беженцев из ДНР и ЛНР

24 февраля Киров примет первых жителей Донбасса, эквакуированных из-за возможного разгара войны. В основном это женщины и дети.

Сегодня в правительстве области вопросы приёма и размещения людей обсудили на срочном заседании рабочей группы под руководством председателя регионального правительства Александра Чурина, при участии ГУ МЧС.

Готовится пункт временного пребывания в здании учреждения соцобслуживания, где можно достаточно комфортно разместить до 500 человек. Вчера о нём сообщил губернатор Игорь Васильев в телепередаче RT.

— Для школьников мы обеспечим возможность получения образования в школах, для малышей детские сады. Будет возможность получить обслуживание в больницах и поликлиниках. Также будут решены социальные вопросы, а при желании, и трудоустройства, — подчеркнул глава региона.