11 декабря Киров накрыл ледяной туман. Снимками редкого и красивого природного явления жители города поделились в соцсетях.

В отличие от обычного, ледяной туман возникает при низкой температуре воздуха – от -10 и ниже. Он состоит из мельчайших кристаллов льда, сверкающих в свете солнца или других источников света.

В Кирове туман стоял преимущественно в низинах. На некоторых дорогах видимость была практически нулевой, что создавало массу неудобств водителям.

— Из Нововятска ехали – вообще жуть, ничего не видно, особенно от Сошеней до Милицейской, если впереди идущей машины нет, то вообще лучше стоять и противотуманки и фары с дневным светом не помогают – видимость никакая, — писали жители города в группе «Злой кировчанин».

Другие, напротив, шутили, что причиной тумана стал поезд Деда Мороза, который прибыл в Киров 11 декабря. Так или иначе, сегодня кировчан ждет морозный — но уже солнечный — день, а потом синоптики снова обещают потепление со снегом.

Фото: vk.com/zlo43, Валентин Карданов