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Киров накрыла гроза с градом

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

16 июля в Киров пришла гроза с ливнем и градом. Стихия накрыла город, ненадолго отступила, а потом опять вернулась. В соцсетях кировчане делятся снимками града и даже последствия удара молнии.

Читатель прислал в редакцию «КП» фото огромной тучи, накрывающей Киров.

— Не знаю, как от офиса до машины дойти, все затопило, — написал кировчанин.

Киров накрыла гроза с градом

Вместе с ливнем в Кирове выпал град. К счастью, он оказался не таким крупным, как в Даровском районе.

Киров накрыла гроза с градом

А в телеграм-канале «Красивый Киров» появились фото березы и вазона у Центральной гостиницы, поврежденных в результате удара молнии.

Киров накрыла гроза с градом

Киров накрыла гроза с градом

Фото: Кировская правда, Красивый Киров

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Юлия Зорина