Киров очистили от снега

16 января Киров накрыл сильный снегопад. «Благодаря» южным циклонам город буквально завалило снегом.

Этот снегопад стал рекордным за последние 100 лет.

Из-за экстремальной погоды на очистку улиц было выведено максимальное количество спецтехники. Как говорят в УДПИ, дорожники справились со своей задачей – к утру понедельника город был очищен от снега.

Прошлой ночью на улицы города вышли 146 снегоуборочных машин. За сутки из Кирова было вывезено почти 10 тысяч «кубов» снега.

Чистить дороги помогали эвакуаторы. При участи сотрудников ГИБДД они вывозили с обочин автомобили, мешающие уборке снега. Несколько машин было эвакуировано с улицы Свободы. А на улице Орловской «брошенные» авто так и остались стоять, сократив проезжую часть на несколько метров.

Во избежание подобных ситуаций водителей просят не парковать свои авто у обочины, особенно на второстепенных улицах.

В настоящее время очищенные улицы инспектируют сотрудники УДПИ и теруправлений. Все замечания направляются подрядчикам.

Сообщить о неубранном снеге могут все жители города. Свои пожелания можно направлять в диспетчерские службы по следующим телефонам: