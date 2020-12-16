Киров опять стал большим красным пятном на картах Яндекса

Сайт kirovpravda.ru еще на прошлой неделе написал о том, что Киров завалит снегом. В регионе ожидался циклон, который принесет осадки и потепление. Он пришел чуть с опозданием не в понедельник, а во вторник вечером, но дорожных служб на улицах горожане не заметили.

— Снег валит с вечера, ни одного дорожника не видно. Сегодня ожидается: здравствуй, …опа новый год, – написал сегодня в три часа утра кировчанин Максим Матанцев и прикрепил к посту фото пустой заснеженной дороги.

К 8 часам на дорогах появились пробки. Встал въезд в город со стороны старого моста. Огромная пробка растянулась от сл. Корчемкино до ул. Блюхера. Воровского на юго-западе отмечена бордовым цветом на Яндекс. Карте. И традиционно – пробка в районе пл. Лепсе.

Кировчане комментируют в соцсетях дорожную обстановку по-разному, кто-то с пониманием, а кто-то с недовольством:

«Доброе утро, жители Зимбабве! Впервые снег увидели, раз ползет так медленно все» «Ой как волочёт на дороге, страх» «Такое чувство что люди не переобули коней. Еле едут. Многие сегодня опоздают на работу». «Построим сегодня в пробочках, что-то давненько не стояли».

Между тем в город заехали фуры, видимо, рассчитывая на работу дорожников. В результате того, что большегрузы не могут преодолеть горку они уже перегородили обе полосы на ул. Ломоносова на въезде в город. И подобная ситуация будет на всех сложных для больших машин участках. Автомобилисты, учитывайте это. Так, богата крутыми спусками и подъемами ул. Ленина, ул. Спасская, и ул. Лепсе в районе Цеховой.