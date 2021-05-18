Киров остался без Геннадия Плехова

17 мая ушел в отставку первый заместитель главы администрации города Кирова Геннадий Плехов.

16 мая он отметил 66-летие, а накануне, официально находясь в отпуске, отметил с коллегами и последний рабочий день. Геннадий Плехов достиг предельного возраста для муниципальной службы, которой отдал без малого 20 лет, не считая работы в государственных органах.

Первым замглавы администрации Плехов был назначен в июле 2019 года. В его ведении находились финансовые вопросы и налоговая политики города, а также размещение рекламных конструкций. Ранее Геннадий Плехов был начальником Нововятского теруправления и врио главы кировской горадминистрации после увольнения Ильи Шульгина.

Кто займет место Плехова, пока неизвестно. Кандидата на эту должность предложит глава городской администрации Дмитрий Осипов, пояснили в горадминистрации, после чего он будет согласован с гордумой.