Киров показали в трэвел-шоу «Имиджмейкеры»

Федералы сняли очередной фильм про Киров. На этот раз родина дымковской игрушки «засветилась» в трэвел-шоу «Имиджмейкеры».

Нашему городу посвящен 25-минутный сюжет, как нельзя лучше показывающий, что Киров для каждого свой. Для ведущего Саши Молочко это потенциальная модная столица России. А для его напарницы Иры Рогавы – старинный город с вековыми традициями.

Имиджмейкеры показали Киров глазами путешественников, пройдя по тем местам, которые, определенно, должен посетить каждый гость города.

— В Кирове на каждом углу искусство, его не нужно искать, оно само находится, — говорит Александр.

Вот, например, пианино в Александровском саду, дымковская композиция у театра кукол, особняк Булычева, Театральная площадь, место встречи на улице Спасской…

Александр Молочко уверен – через несколько лет Киров готов будет приять неделю моды. Первая fashion-ласточка в нем уже есть – это вятский модник Виктор Казаковцев, и модель, и дизайнер, и стилист.

Саша предложил назначить его брендом Кирова. Однако пенсионер и так уже является им. Не так давно телеканал RT снял про него фильм под названием «Мы не фрики», где рассказал о том, как делаются его удивительные костюмы.

Предложили имиджмейкеры «раскрутить» и другой бренд Кирова – дымковскую игрушку. По мнению Иры Рогавы, в Кирове была бы весьма популярна фотозона в дымковском стиле. И она в Кирове уже имеется — неподалеку от Александровского костела.