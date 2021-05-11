Киров получил еще 340 миллионов рублей на дороги

Кирову выделили дополнительные средства на ремонт дорог. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» город получит еще 340 миллионов рублей.

В настоящее время формируется перечень объектов, на которые будут потрачены данные средства. Аукционы по выбору подрядчиков планируется объявить в мае.

Отметим, что в основной список объектов, подлежащих ремонту по проекту БКД, вошли 40 улиц. В настоящее время ведется ремонт 26 из них. Как уточнили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры, на большинстве участков проходит укладка асфальтобетонного покрытия.

– Подрядчики заканчивают укладку верхнего слоя дорожного покрытия на улицах Базовой, Технической, Мира в поселке Ганино, Коммунальной и Луговой. На остальных объектах формируется выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, — пояснили в УДПИ.

Ранее мы писали, что в Кирове начали строить улицу Сурикова.