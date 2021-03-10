Киров получил полмиллиарда на дороги к новым домам

536 миллиардов рублей выделено областному центру на мероприятия по стимулированию жилищного строительства.

На эти деньги в Кирове будут построены 3 улицы в Урванцево (Капитана Дорофеева, Капитана Плетнева и Михеева), а также проведена реконструкция улицы Рудницкого и построена дорога в ЖК «Знак». Все работы пройдут в рамках федерального проекта «Жилье», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда».

В 2020 году по проекту «Жилье» были достроены 2 улицы в Чистых прудах (Попова и Мостовицкая), а также сделана реконструкция улицы Торфяной в Озерках. Это обошлось в 93 миллиона рублей.

Критерием результативности работ стали цифры вводы жилья: на территориях, прилежащих к данным улицам, введено в эксплуатацию 20 тысяч жилых «квадратов». Всего за прошедший год в регионе было сдано 457 квадратных метров жилья, что превышает установленную норму в 430 «квадратов».

Как подчеркнул глава региона Игорь Васильев, в новых указах президента Владимира Путина стоит задача дальнейшего наращивания жилищного строительства. Для этого требуется обеспечить комплексное развитие территорий застройки.

Одним из мест, где появятся новые дома (а значит, и дороги), станут Чистые пруды. В конце прошлого года под застройку был подготовлен участок площадью 147 гектаров. В настоящее время идут подготовка документации для строительства.

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