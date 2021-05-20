Киров получил звание «Город трудовой доблести»

20 мая Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 12 городам. В их число вошел и Киров.

Также почетное звание было присвоено Барнаулу, Каменску-Уральскому, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени и Чебоксарам.

Несколькими часами ранее на заседании оргкомитета «Победа» Киров был назван в числе трех самых рейтинговых претендентов на это звание. Как отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев, это знаковое событие как для города, так и для региона.

Напомним, что за присвоение Кирову звания города трудовой доблести проголосовали более 112 тысяч жителей.