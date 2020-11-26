Киров попросит у Москвы списанные троллейбусы

Об этом написал в своем Телеграме гендиректор АТП Денис Пырлог

Последние троллейбусы в столице прекратили работу в августе этого года. Их заменили автобусы и электробусы. Между тем, сами машины, которых осталось порядка 800, не старые и вполне могут послужить еще. Поэтому было принято решение передать их в регионы.

— Многим регионам отдают достаточно свежие аппараты за «спасибо». Мы готовы каждый день говорить Москве спасибо, если нам хоть несколько единиц передадут, — написал в своем Телеграм-канале Денис Пырлог.

Два письма по этому поводу директор кировского перевозчика уже направил в горадминистрацию.

Стоит отметить, что часть субъектов РФ уже получила «подарки» — 50 машин отправили в Саратовскую область, по 30 – в Кострому, Нижний Новгород и Смоленск.

О том, когда в Кирове появился первый троллейбус, читайте здесь.