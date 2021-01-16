Филиппинский блогер посетил Киров и поверил в парейазавров

Филиппинец Нил Теро уже несколько лет изучает русский язык и лингвистику в Москве. В новогодние праздники он решил посетить город Киров.

Сюда его пригласил друг, специалист IT-сферы. Когда друзья поняли, что нужна помощь профессионалов, они заглянули в туристско-информационный центр Кировской области. Там их встретили отзывчивые сотрудники, которые быстро нашли англоязычного гида, который провёл их по историческому центру Кирова.

Гостя с юга не напугали вятские морозы. Полуторачасовую прогулку он выдержал с честью. Всем, что он узнал об истории нашего города и дымковской игрушки, он поделится с подписчиками в своем YouTube-влоге.

Особенно Нила интересовало знакомство с парейазаврами. «Я не верю в существование динозавров – отведите меня в палеонтологический музей», – сказал он. Разумеется, филиппинскому гостю показали и музей, и экспозицию. «Теперь верю чуть больше», – прокомментировал блогер.

В следующий свой визит на Вятку филиппинец собирается посетить Слободской — родину писателя-романтика Грина и домик Шрека в Советске. Эти достопримечательности блогер планирует увидеть уже осенью.

Ранее мы писали, что котельничское местонахождение парейазавров внесли в уникальный путеводитель.