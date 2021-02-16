Киров посетит ведущий «Модного приговора»

Александр Васильев откроет в нашем городе свою выставку «Кино и мода».

Этой весной в Киров может приехать популярный искусствовед, историк моды, телеведущий Александр Васильев. Об этом сообщает портал Kirov.ru. Известно, что в планах у маэстро — открытие собственной выставки.

Ведущий «Модного приговора» на Первом канале уже давно собирает коллекцию нарядов, уникальных полотен, фотографий, вещей, которые связаны с историей моды. Коллекцию видели жители больших городов. У многих она вызывает восторг.

Выставка будет смонтирована в одном из городских музеев. Подробнее о её открытии станет известно позже.

К слову, Александр Васильев уже посещал наш город. Это было в 2012 году. Тогда он прочитал лекцию о современной моде, пообщался с журналистами.

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev