Киров присоединится к «Крымской весне»

18 марта в России пройдут праздничные мероприятия, посвященные годовщине возвращения Крыма в состав России. В Кирове патриотическая акция состоится в 13 часов на Театральной площади Кирова.

Также на этой неделе в Кирове прошла акция «Крымский мост». Мост в Крым стал одним из материальных символов воссоединения Крыма с Россией. В знак солидарности с жителями Крыма и Донбасса в городах ПФО проводят флэшмобы на мостах.

В Приволжском федеральном округе 16 главных мостов общей протяженностью 19 километров. Это опять де символично совпадает с длиной Крымского моста.

Во время флэшмоба волонтеры, студенты, участники патриотических объединений, все желающие проходят по мостам, выстроившись в «живую цепь», с государственными флагами РФ, регионов, республик Донбасса, национально-культурных объединений народов, проживающих в ПФО.

Отметим, что на время «Крымской весны» в районе Театральной площади будут перекрыты дороги.