Киров представлен на международном форуме ОТДЫХ Leisure 2021

С 7 по 9 сентября в Москве собрались ведущие игроки туристического рынка. Их собрал международный форум-выставка ОТДЫХ Leisure 2021. Туристский потенциал нашего региона представляет директор «Центра развития туризма Кировской области» Елена Данюшенкова.

В мероприятии выставки принимают участие более 70 субъектов России, а также 21 зарубежная страна: Азербайджан, Болгария, Беларусь, Испания, Египет, Кипр, Куба, Китай, Таиланд, Тунис, Шри-Ланка, Молдова, Индия, Германия, Италия, Литва, Япония, Перу, Венесуэла, Иордания, Бразилия.

— Мы хотим, чтобы как можно больше россиян смогли открыть для себя путешествия по всей России. И такие мероприятия, как выставка «ОТДЫХ Leisure», помогают нам в этом. Вместе мы создаём новые маршруты, современные пространства, яркие локации и рассказываем о них путешественникам и инвесторам, — обратилась к участникам форума руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова

На форуме-выставке ОТДЫХ Leisure 2021 работают экспозиция и деловая программа. В открытых дискуссиях туроператоры и турагенты, руководители национальных и региональных офисов по туризму, эксперты и практики обсуждают ключевые события в отрасли и её перспективы.