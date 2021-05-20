Киров — в числе трёх самых рейтинговых претендентов на звание «Город трудовой доблести»

Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал о сегодняшнем заседании оргкомитета «Победа»:

— На нём президенту Владимиру Путину были предложены кандидатуры городов на присвоение им звания «Город трудовой доблести». Отрадно, что Киров был назван в числе трёх самых рейтинговых претендентов. Это знаковое событие как для города, так и для региона. Отмечу, что большинство предприятий, которые в годы войны переехали в область, по сей день входят в число промышленных лидеров страны и выпускают нужную и конкурентоспособную продукцию.