Синоптики сделали прогноз погоды на ближайшие дни.

Киров в выходные ожидают жара и грозы. Ниже 30 градусов Цельсия температура опускаться не будет. К тому же сегодня и в субботу прогремит гроза.

В пятницу, 25 июня, днём воздух прогреется до +32 градусов. Синоптики обещают малооблачный день и возможную грозу с небольшим дождем. Ночью будет +19 градусов.

26 июня, в субботу, температура воздуха составит +31 градус днём и около +18 градусов Цельсия ночью. Также возможна гроза.

27 июня, в воскресенье, днём будет +31 градус и +20 градусов ночью.