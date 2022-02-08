Киров включили в праздничный железнодорожный круиз

Киров войдёт в праздничный железнодорожный круиз. Он начнётся 5 марта в Оренбурге.

Помимо Кирова, пассажиры посетят Самару и Чебоксары.

Как сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги, туристическая поездка будет проходить по принципу отеля на колёсах. Ночью поезд, состоящий из купейных вагонов, едет к городам назначения, а днём пассажиров ждёт насыщенная экскурсионная программа.

В стоимость поездки входят билеты, экскурсии и питание.

В Киров состав прибудет 7 марта. Туристы, в частности, посетят музей истории мороженого и музей «Криолло».