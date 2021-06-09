Киров вошел в тройку городов с минимальным ростом цен на жилье

Киров оказался в числе городов, где цены на жилье за последние 3 года показали минимальный рост. Об этом сообщает РБК на основании исследования консалтинговой группы SRG.

Аналитики рассматривали период с мая 2018-го по май 2021 года. Сильнее всего за это время выросла в цене недвижимость в Сочи. Квадратный метр жилья в городе-курорте подорожал на 63,89 процента – до 150 тысяч рублей. На втором месте по росту цен оказался Балашиха (+49,78 процента), на третьем – Улан-Удэ (+46,83 процента). В первую пятерку вошли также Казань и Калининград.

Минимальный рост цен на «квадрат» недвижимости отмечен в Ростове-на-Дону – 10,62 процента. На втором месте с конца оказался Киров (12,21 процента), за ним следует Челябинск (14,4 процента).

По мнению экспертов, дальше цены расти не будут. Напротив, в ближайшем полугодии можно говорить о снижении спроса на ипотеку и стабилизации стоимости недвижимости.

Фото: dogzhe